Gladiator II in Žlehtnoba: eden najdobičkonosnejših vikendov v kinih letos

257,3 milijona evrov. Toliko sta filma Žlehtnoba in Gladiator II prinesla v v svetovno filmsko blagajno, pri čemer je filmska različica legendarne broadwajske predstave s Cynthio Erivo in Ariano Grande v glavnih vlogah zaslužila 156,4 milijona evrov, epska saga o moči, spletkah in maščevanju v starem Rimu z zvezdniško zasedbo pa 100,9 milijona evrov.

Film Žlehtnoba je po zaslužku v prvem vikendu predvajanja postal tretji najuspešnejši film letos, več od njega sta zaslužila le akcijska komedija Deadpool in Wolverine in animirani film Vrvež v moji glavi 2. Žlehtnoba je z dosežkom prvega vikenda predvajanja prav tako postala najuspešnejša filmska adaptacija broadwayske predstave. Film Gladiator II je medtem zaslužil nekaj manj od pričakovanega, kljub temu da gre za nadaljevanje kultne klasike z imeni, kot so Denzel Washington, Paul Mescal, Pedro Pascal in Connie Nielsen.

Oba filma sta v številnih državah izšla na isti dan, kar močno spominja na preteklo leto, ko sta v kinematografih istočasno kraljevala filma Barbie in Oppenheimer ter ustvarila fenomen Barbenheimer – zgodbo o poletju in polnih kinodvoranah. Odgovorni za promocijo filmov so tako že ustvarjali vsebine, s katerimi bi potencialno lahko ustvarili nov fenomen – Glicked. A zaenkrat se zdi, da Glicked ne bo ponovil uspeha Barbenheimer.