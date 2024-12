Glasbeni vpogled v prihajajoči film o Sneguljčici

Izšel je poseben vpogled v prihajajoči film o Sneguljčici, v katerem je moč videti igralko Rachel Zegler med prepevanjem pesmi Waiting On A Wish. Film, ki bo v kinematografe prišel prihodnjo pomlad, bo muzikalna različica Disneyjeve klasike iz leta 1937. V vlogo zlobne kraljice bo stopila igralka Gal Gadot.

Prihodnjo pomlad bo v kinematografe prispela muzikalna različica Disneyjeve klasike iz leta 1937. V zgodbi o Sneguljčici bosta v glavnih vlogah zaigrali Rachel Zegler in Gal Gadot, prva v naslovni vlogi, slednja pa v vlogi antagonistke zlobne kraljice. V času praznikov je izšel poseben vpogled v enega izmed prizorov, v katerem lik Sneguljčice poje pesem Waiting On A Wish.

Avgusta letos so na dogodku D23, na katerem vsako leto predstavijo novosti iz sveta Disneyja, premierno predvajali prvi uradni napovednik muzikala o Sneguljčici. S klasično zgodbo se na platno vrača tudi sedem palčkov in princ, ker pa gre za muzikal, v filmu ne bo manjkalo izvirne glasbe, nastale pod peresom Benja Paseka in Justina Paula, z oskarjem in tonyjem nagrajenega dua. V napovedniku so gledalci lahko tudi prvič videli Gal Gadot in legendarni citat njenega lika: "Katera najlepša v deželi je tej?"