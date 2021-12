Glasbena uspešnica Avril Lavigne Sk8er Boi bo dobila film

37-letna kanadska pop pevka Avril Lavigne je bila stara komaj 15 let, ko je podpisala pogodbo z L.A. Reidom – istim izvršnim direktorjem, ki je poslovno sodeloval z Justinom Bieberjem, ko je bil še najstnik – in v nekaj mesecih je nenadoma zaslovela ter dosegla velik uspeh.

Pevka je svoj prvenec Let Go napisala pri 16 letih, ki, kot vsi vemo, vključuje ikonično pesem Sk8er Boi, pop-punkovsko himno, ki ljudi v bistvu spodbuja, naj ne upoštevajo pričakovanj družbe.

Zdaj, 20 let pozneje, pa se bo zgodba o Sk8er Boiju preoblikovala v film. Avril je novico objavila v podcastu She Is The Voice na radiu iHeart in razkrila: "Veliko ljudi me je prosilo, naj to pesem vrtimo v televizijskih oddajah, vedno znova se pojavlja. In dejansko bom to pesem spremenila v film! In jo tako popeljala na višjo raven."