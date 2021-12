Vstop v novo leto s prigodami in glasbo znanih Slovencev

Kakšen je bil najbolj nori silvester najstnika Jana Plestenjaka? Kaj je prva stvar, ki jo Helena Blagne in Blaž Švab naredita po silvestrskem koncertu? So Marjetka Vovk, Helena Blagne in Nuša Derenda že kdaj zažgale silvestrsko večerjo? Bi Dejan Vunjak izbral Belo snežinko ali Silvestrski poljub? Z glasbo in prigodami nas bodo na POP TV iz starega v novo leto v Silvestrski pavzi popeljala številna znana imena na slovenski glasbeni sceni.

V leto 2022 bomo vstopili z glasbo. V oddaji Silvestrska pavza, ki bo ob 23.50 na sporedu na POP TV, bomo lahko prisluhnili največjim uspešnicam, ki so v Sloveniji zaznamovale leto 2021, in tistim, brez katerih ni dobre zabave. Do prehoda v novo leto nas bodo s svojimi silvestrskimi prigodami in voščili popeljali Jan Plestenjak, Helena Blagne, Luka Basi, Maraaya, Polkaholiki, Nina Pušlar, Jože Potrebuješ, Nika Zorjan, BQL, Blaž Švab, Alya, Manca Špik, Nuša Derenda, Marko Vozelj, Vili Resnik, Miran Rudan in drugi.

Pred glasbeno obarvanim vstopom v novo leto lahko ob 20.00 na POP TV spremljate vedno zabavnega Lada Bizovičarja v Predstavi za vsako priložnost, ko nam bo povedal vse, kar ve, pa tudi vse, česar ne ve, o veselju, sreči, ljubljanskih ženinih, modernih otroških imenih, "fankliščinah", seksu po tridesetem in nasilnih cvetličarjih. Ob živi glasbeni spremljavi bo poskušal odgovoriti na težka vprašanja, kot so "Kaj je najslabše darilo na svetu?", "Kaj imajo čaplje z vzgojo otrok?" in "Koliko kitic ima pesem Kol'kor kapljic?". Kot se za silvestrovo spodobi, pa bo tudi kakšno zapel.