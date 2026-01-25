Glavna nagrada tržaškega festivala slovenskemu filmu

Kot je v utemeljitvi zapisala tričlanska strokovna žirija, gre za film, ki resničnost in fantazijo prepleta z lahkotnostjo in živahnostjo ter pripoveduje zgodbo, ki prevzame občinstvo. "Z natančnostjo, spoštovanjem in empatijo raziskuje, kaj pomeni biti mlada ženska v globoko tradicionalnem okolju," je navedla. Glavna nagrada je režiserki prinesla 5000 evrov.

Režiserka Katarina Rešek , znana pod umetniškim imenom Kukla , je po prejemu nagrad dejala, da je "neizmerno vesela in hvaležna, da so tako žirija filmskega festivala v Trstu kot portal Cineuropa prepoznali in začutili Fantasy ter ji podelili nagradi". "To je lepa potrditev dela celotne kreativne, tehnične in produkcijske ekipe, ki je film ustvarjala z veliko predanostjo in srcem," je povedala. Kot je dodala, ji posebno zadovoljstvo prinaša tudi dejstvo, da so del filma posneli v tržaški soseski Rozzol Melara, kar simbolno in čustveno lepo zaokrožuje celoten krog zgodbe filma Fantasy .

Žirija, ki jo imenuje filmski portal Cineuropa , pa je nagrado med drugim utemeljila s "pretanjenim načinom, s katerim film pripoveduje prehod iz najstniških let v odraslost, z vprašanji glede sanj, prijateljstva, ljubezni in medgeneracijskih odnosov, hkrati pa na sodoben in nostalgičen način predstavlja balkanski mozaik jezikov, religij in kultur".

Film, ki je svetovno premiero doživel avgusta lani na filmskem festivalu v Locarnu, je prejel pet nagrad vesna na zadnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu, nagrado srce Sarajeva za igro in posebno omembo Mermaid na filmskem festivalu v Solunu. Gre za slovensko-severnomakedonsko koprodukcijo, glavni producent je December film, film pa je nastal z večinsko podporo Slovenskega filmskega centra.

V osredju filma so tri najboljše prijateljice v zgodnjih dvajsetih letih, ki so zaradi fantovskega življenjskega sloga pogosto v konfliktih s fanti iz soseske. Mlada transspolna ženska z imenom Fantasy pritegne njihovo pozornost in jih postopoma vse očara. Začnejo se spletati nove vezi, a vse štiri se kmalu soočijo tudi z novimi hrepenenji, dilemami in razpokami.

Kot je režiserka lansko jesen povedala v pogovoru za STA, je Fantasy delala inkluzivno, "vse smo del te kulture in smo se izrazile na najbolj iskren in pogumen možen način". "Psihično sem se pripravila na različne odzive, tudi znotraj naše kulture. Poleg tega sem že doživela, da se veliko filmskih ustvarjalcev, sploh moških, ki imajo nek sloves, tem temam upira, kdaj tudi kar malo protestirajo," je dejala.

Program 37. tržaškega filmskega festivala, ki je potekal od 16. do 24. januarja, je slavil ženske glasove v slovenski kinematografiji. Obsegal je 13 celovečernih filmov, tako dokumentarnih kot igranih, ter deset kratkih filmov.