Glavna nagrada za kratki film Sestre na festivalu v Clermont Ferrandu

Režiserka Katarina Rešek - Kukla je ob novici o nagradi povedala: "Neskončno sem ponosna na ekipo, ki stoji za filmom Sestre. Večina igralk in igralcev je bila prvič na filmu in hvaležna sem jim za ogromno zaupanje in sodelovanje. Vsaka članica in član ekipe, tako kreativne kot tehnične in produkcijske, je odprla glavo in srce ter dala velik del sebe v film. Ta nagrada pomeni, da lahko filmi, četudi so narejeni v skromnejših produkcijskih pogojih, gredo naprej in najdejo pot do gledalcev, če smo iskreni in pogumni. Sestre so študija za celovečerni film Fantasy, na katerem trenutno delamo, in to je zagotovo velika motivacija in popotnica, da nadaljujemo z zgodbo, ki je povezana z lokalnim okoljem, razbija ustaljene vzorce in ponuja svežo perspektivo. Upam, da bodo gledalci uživali v filmu in da jih bo našel tam, kjer je najbolj vredno, v srcu."

Sestre iz naslova – Sina, Mihrije in Jasna – so pravzaprav tri najboljše prijateljice v zgodnjih dvajsetih. Dekleta fantovskega videza, vedno oblečena v ohlapne sive trenirke, z lasmi, spetimi v nizek čop, zatlačen v pulover, trenirajo borilne veščine in se držijo bolj zase. Zaradi svojega življenjskega sloga pridejo pogosto v konflikt z lokalnimi fanti. V enem izmed pretepov jih pred popolnim porazom in ponižanjem reši krhko dekle, ki to v bistvu šele postaja.