Glavna zvezda slovenskega božičnega filma tudi Gregi iz Najinih mostov

Padla je še zadnja klapa igranega celovečernega filma Kapa. Film, ki nastaja v režiji Slobodana Maksimovića, je prvi slovenski božični film namenjen otrokom in njihovim (starim) staršem. V glavni vlogi pa nastopa tudi Gaj Črnič, ki ga gledalci serije Najini mostovi poznajo po vlogi Domnovega mlajšega brata Gregija.

icon-expand V glavnih vlogah nastopata Kaja Podreberšek in Gaj Črnič. FOTO: Željko Stevanić (IFP)

Kapa pripoveduje zgodbo devetletnega dečka Erika, ki mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu, in sedemletne Lučke, ki prihaja iz dobro situirane družine. Ker je božič, oba otroka upata, da se jima bodo izpolnile najbolj skrite želje. Erik bi rad božični večer preživel s svojimi starši, Lučka pa si zaželi mlajšo sestrico in psa. Po spletu okoliščin se srečata in skupaj doživita pravo božično pustolovščino, ki v eni sami noči prinese izpolnitev njunih želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala. V glavnih vlogah nastopata mlada Gaj Črnič in Kaja Podreberšek, ki se jima pridružujejo Ajda Smrekar, Mojca Fatur, Frano Mašković in René Štúr. V filmu igrajo tudi Klemen Slakonja, Zala Đurić Ribič, Mila Maksimović, Tilen Kolbe, Emil Kulović, Jernej Kuntner, Klemen Klemen, Jaka Fon, Lotos Vincenc Šparovec, Nina Valič, Primož Pirnat in številni drugi.

Preden dočakamo premiero filma, pa lahko Gaja v vlogi Gregija spremljate v seriji Najini mostovi od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO

"Delati s Kajo in Gajem je bila zame neponovljiva izkušnja. Na začetku snemanja sem ju gledal kot nadarjena otroka, na koncu pa sta zame izjemna igralca in odlična prijatelja. Vsak dan sem užival v njuni iskrenosti, neverjetni igri in vzdržljivosti. Več mesečno snemanje, sicer prilagojeno delu z otroki, je celo za izkušene igralce velik zalogaj," je o delu z glavnima igralcema povedal režiser Slobodan Maksimović.

icon-expand Režiser filma Kapa Slobodan Maksimović FOTO: osebni arhiv

Filmu je svojo čudovito kuliso ponudila prazna in božično okrašena Ljubljana, ekipa pa je del snemanja preživela tudi v Zagrebu."Snemali smo v času pandemije. Na srečo smo lahko delali nemoteno, saj v vseh mesecih snemanja ni zbolel nihče iz ekipe. Čas korone pa je imel tudi dobre lastnosti. Božična Ljubljana je bila rezervirana za nas. Ulice so bile prazne in tihe, okrašeno mesto pa je bilo kot najlepši filmski studio," se snemanja spominja režiser. Scenarij za film je napisala Saša Eržen, direktor fotografije je Sven Pepeonik, producentka pa je Ida Weiss iz produkcijske hiše Senca Studio.

icon-expand Filmu je svojo čudovito kuliso ponudila prazna in božično okrašena Ljubljana. FOTO: Željko Stevanić (IFP)

Film je nastal v koprodukciji Luksemburga, Slovaške, Hrvaške in Slovenije. "Koprodukcija štirih držav je pomenila tudi mednarodno sestavo ekipe - tako v avtorskem kot igralskem in tehničnem sektorju ekipe. Organizacija tako velike in pisane ekipe je bila v času korone poseben izziv, a se je vse dobro končalo, tudi zato, ker smo na snemanju dosledno upoštevali ukrepe za preprečevanje širjenja virusa covid-19 in se redno testirali. Mislim, da smo po snemanju vsi bogatejši za novo izjemno izkušnjo, znanje, poslovna partnerstva pa tudi prijateljstva. Hkrati je tako sodelovanje zopet dokaz, na kako visokem nivoju so po svojem znanju in veščinah slovenski filmski ustvarjalci," o izzivih na snemanju pove producentka Ida Weiss.

icon-expand Premiera celovečerca Kapa je predvidena v novembru 2021. FOTO: Željko Stevanić (IFP)