Gledališča z obiskovalci znova v stiku le prek spleta

V zvočni knjižnici ljubljanske Drame pa ponujajo tudi zvočne uprizoritve iger. Predvajali bodo drugi del drame Otroka reke Daneta Zajca v režiji in dramaturgiji Eve Kraševec , ki mu bodo sledili še štirje deli. Pozneje bodo ponudili novo zvočno dramo Zajca, ki so mu letos posvetili sezono.

V SNG Drama Ljubljana bodo vse do januarja na Youtubu vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu objavili arhivski posnetek ene izmed uprizoritev SNG Drama Ljubljana. Tako bo v nedeljo, 15. novembra, na ogled predstava Milene Marković Barčica za punčke v režiji Aleksandra Popovskega .

Mestno gledališče ljubljansko (MGL)

Mestno gledališče ljubljansko (MGL) na svojem profilu na Youtubu ob sobotah zvečer ponuja na ogled izvirno gledališko kriminalno nadaljevankoVranja vrataavtorja Nejca Gazvode v režiji Aleksandra Popovskega. Ponovitve so na sporedu ob ponedeljkih zvečer.

Obenem so v MGL uvedli pogovore igralskih parov, ki so jih naslovili Brez igre o igri. Prisluhniti bo mogoče anekdotam o skupnih trenutkih na odru in v zaodrju, vsak igralec pa bo razkril tudi svoje majhne skrivnosti in skrivnosti gledališkega poklica. Cikel je uvedel pogovor med Ivo Krajnc Bagolain Urošem Smolejem. Že ob spomladanskem valu epidemije so začeli na družbenih omrežjih objavljati pogovore z igralci MGL, ki jih pod sloganom Brez maskevodi dramaturginjaIra Ratej. V prihodnjih tednih se bodo predstaviliMatic Lukšič,Viktorija Bencik Emeršič, Ajda Smrekar, Filip Samoborin drugi.

Slovensko mladinsko gledališče

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) nadaljujejo s spletnimi pogovori v Deželi pridnih. V soboto bo na sporedu pogovor z Boštjanom Naratom in Erikom Valenčičem, ki bosta gostila Teo Jarciz sindikata Mladiplus, umetnostno zgodovinarko Beti Žerovc, Larsa Podkrajška (MAO) in Saro Štiglic(Mladi za podnebno pravičnost).

SNG Maribor

V SNG Maribor na družbenih omrežjih, kot je Facebook, vsak večer pod naslovom Naj se dvigne zastor!objavljajo gledališke monologe igralcev. Na spletu je na ogled tudi nekaj arhivskih posnetkov opernih predstav mariborskih opere in baleta, kmalu pa bodo ponudili tudi cikel arij.

Slovensko ljudsko gledališče Celje

K virtualnemu ogledu predstav vabijo tudi v celjskem gledališču. Na Youtubu sta trenutno na ogled predstavaWilliama Shakespeara Romeo in Julijav režijiMatjaža Zupančiča in avtorski projekt Branka ZavršanaDej, ne govor, so sporočili iz Gledališča Celje.

Tri primorska gledališča na družbenih omrežjih

Primorska gledališča so se v novem valu epidemije znova združila. Slovensko stalno gledališče iz Trsta, SNG Nova Gorica in Gledališče Koper tako na spletu ponujajo najuspešnejše koprodukcije. Gledališča bodo na Facebooku vsako nedeljo istočasno objavila predstavo, ki je nastala v skupni produkciji. Spletni cikel je prejšnjo nedeljo uvedla predstava BarufeCarla Goldonija v priredbi Predraga Lucića in režiji Vita Tauferja, ki je leta 2018 prejela nagrado Tantadruj.

Ob prihodnjih nedeljah bodo sledile predstava Iztoka Mlakarja Duohtar pod mus v Taufarjevi režiji, predstava Francesca Randazza Za blagor vseh ljudirežiserske Nenni Delmestre, komedija Branislava Nušića Gospa ministrica v režiji Dušana Jovanovića in ShakespearovKralj Richard Tretji v režiji Mileta Koruna. Decembra bodo gledališča ponudila še predstave za mlajše občinstvo. Obenem SNG Nova Gorica ob torkih in petkih na spletu objavlja arhivske posnetke svojih gledaliških uspešnic, znova pa so uvedli tudi cikel pravljic, ki jih berejo igralci.

Anton Podbevšek Teater

Posnetke 25 arhivskih predstav, ki jih v letošnji sezoni ne igrajo, si je mogoče ogledati tudi na spletni strani Anton Podbevšek Teatra (APT), objavljen pa je tudi seznam pravljic, ki jih bere Pavle Ravnohrib. Pripravljajo tudi že nove bralne uprizoritve, ki ne bodo temeljile na pravljicah, so za STApojasnili v novomeškem gledališču.

Prešernovo gledališče Kranj

Arhivske posnetke uprizoritev je na Youtubu objavilo kranjsko gledališče. Kot piše na spletni strani, je na voljo kar 22 predstav. Nekaj predlogov za spletne oglede predstav po slovenskih gledališčih pa je mogoče najti tudi na portalu Sigledal.