Gledanost oskarjev padla.

98. podelitev oskarjev si je na televizijskem kanalu ABC in pretočni platformi Hulu ogledalo 17,86 milijona ljudi. To je približno devet odstotkov manj kot lani, ko je podelitev privabila 19,69 milijona gledalcev. Lanskoletna prireditev je bila sicer najbolj gledana po pandemiji, letošnja pa druga najslabša po letu 2022, ko si je oskarje ogledalo 16,68 milijona ljudi.

Oskarji so sicer ohranili status najbolj gledanega prenosa zabavnega dogodka. Številke so bile še boljše na družbenih omrežjih, kjer je vsebina, povezana z oskarji med televizijskim prenosom dosegla več kot 181 milijonov ogledov.

Oskarji so sicer sledili trendu drugih dveh velikih televizijskih prenosov podelitev nagrad, čeprav z nekoliko večjim upadom. Tako zlati globusi januarja kot podelitve nagrad grammy februarja so v primerjavi s preteklim letom upadli za približno šest odstotkov.

Spomnimo, film Ena bitka za drugo je s šestimi osvojenimi kipci veliki zmagovalec 98. podelitve prestižnih oskarjev, ki so letos poskrbeli za kar nekaj zgodovinskih trenutkov. Med igralkami je prvič slavila Irka, kipca za najboljšo kinematografijo se je prvič razveselila ženska, oskarja je prvič osvojila Norveška in prvič so podelili oskarja za kasting. Pestro je bilo v kategoriji za najboljši kratki igrani film, kjer sta si zmago prvič v zgodovini delila kar dva filma. Manjkalo ni niti komentarjev na račun aktualnega dogajanja po svetu, poskrbljeno pa je bilo tudi za zabavo.