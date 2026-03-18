Film/TV

Gledanost oskarjev padla

Los Angeles, 18. 03. 2026 15.11 pred 30 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.M.
Oskarji

Kljub zgodovinskim trenutkom je 98. podelitev oskarjev zabeležila upad gledanosti. Oskarji so sicer ohranili status najbolj gledanega prenosa zabavnega dogodka, številke pa so bile še boljše na družbenih omrežjih. Podelitev zlatih kipcev je sicer sledila trendu drugih dveh velikih televizijskih prenosov podelitev nagrad, čeprav z nekoliko večjim upadom.

98. podelitev oskarjev si je na televizijskem kanalu ABC in pretočni platformi Hulu ogledalo 17,86 milijona ljudi. To je približno devet odstotkov manj kot lani, ko je podelitev privabila 19,69 milijona gledalcev. Lanskoletna prireditev je bila sicer najbolj gledana po pandemiji, letošnja pa druga najslabša po letu 2022, ko si je oskarje ogledalo 16,68 milijona ljudi.

Gledanost oskarjev padla.
FOTO: AP

Oskarji so sicer ohranili status najbolj gledanega prenosa zabavnega dogodka. Številke so bile še boljše na družbenih omrežjih, kjer je vsebina, povezana z oskarji med televizijskim prenosom dosegla več kot 181 milijonov ogledov.

Oskarji so sicer sledili trendu drugih dveh velikih televizijskih prenosov podelitev nagrad, čeprav z nekoliko večjim upadom. Tako zlati globusi januarja kot podelitve nagrad grammy februarja so v primerjavi s preteklim letom upadli za približno šest odstotkov.

Spomnimo, film Ena bitka za drugo je s šestimi osvojenimi kipci veliki zmagovalec 98. podelitve prestižnih oskarjev, ki so letos poskrbeli za kar nekaj zgodovinskih trenutkov. Med igralkami je prvič slavila Irka, kipca za najboljšo kinematografijo se je prvič razveselila ženska, oskarja je prvič osvojila Norveška in prvič so podelili oskarja za kasting. Pestro je bilo v kategoriji za najboljši kratki igrani film, kjer sta si zmago prvič v zgodovini delila kar dva filma. Manjkalo ni niti komentarjev na račun aktualnega dogajanja po svetu, poskrbljeno pa je bilo tudi za zabavo.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slovenska pomlad
18. 03. 2026 15.42
Koga res to zanima?
Odgovori
0 0
Amor Fati
18. 03. 2026 15.37
Američane milo rečeno skrbi bolj za zdravstvo in prezivetje kot pa za ene Oskarje. V bistvu Američani sploh ne marajo več teh slavnih osebkov. Resnično jih idolizira kvečjemu samo še mladina. Tega se dobro zavedajo, zato pa posnamejo tisto deseterico malce starejših ljudi, da je videti, da te ljudi poleg mladine idolizirajo tudi starejši ljudje. Mediji si nikakor ne smejo dovoliti, da preostala javnost vidi ljudi, ki so naravnost siti teh ljudi.
Odgovori
0 0
jablan
18. 03. 2026 15.33
še nikoli jih nisem gledal
Odgovori
+1
1 0
nebel
18. 03. 2026 15.25
Kdo sploh v normalnem svetu še hoče gldati Hollywoodsko vokarsko samozadostno medsebojno hvaljenje.
Odgovori
+2
2 0
