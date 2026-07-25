Glen Powell v vlogi bejzbolske legende Louja Gehriga

Richard Linklater in Glen Powell sta doslej sodelovala že dvakrat: leta 2016 v komediji Ta nora osemdeseta o študentskem življenju v Teksasu v 80. letih prejšnjega stoletja ter v duhoviti produkciji Naključni morilec (2023).
Kultni ameriški režiser je znan predvsem po mladinski drami Fantovska leta in ljubezenski trilogiji Pred zoro (1995), Pred sončnim zahodom (2004) in Pred polnočjo (2013). Nazadnje je režiral filma Modra luna in Novi val, oba z letnico 2025.
Tokratni film o bejzbolski legendi bo osvetlil življenje nekdanjega zveznika ekipe New York Yankees, ki še danes velja za enega najboljših igralcev v zgodovini bejzbola. Lou Gehrig se je rodil leta 1903 v New Yorku kot sin nemških priseljencev in imel kasneje vzorno športno kariero s številnimi rekordi, dokler ni leta 1939 zaradi zdravstvenih razlogov napovedal upokojitve.
Zdravniki so mu diagnosticirali takrat še slabo raziskano, neozdravljivo živčno bolezen ALS (amiotrofična lateralna skleroza), ki je v ZDA še danes znana pod imenom Lou-Gehrigova bolezen, ki uničuje živce, povzroča mišično paralizo in na koncu vodi v smrt.
Julija 1939 je imel Gehrig na newyorškem stadionu Yankee ganljiv poslovilni govor, v katerem se je zahvalil svoji soprogi Eleanor, navijačem in soigralcem za njihovo podporo. Umrl je 2. junija 1941. Star je bil 37 let. Njegovo usodo so že prikazali v filmu Pride of the Yankees (Ponos Yankeejev) iz leta 1942, v katerem je vlogo te športne ikone odigral Gary Cooper.
New York Yankees so ena najbolj prepoznavnih in uspešnih profesionalnih bejzbolskih ekip v ZDA, ki tekmuje v Major League Baseball (MLB). Ustanovljena je bila leta 1901 in ima sedež v newyorški četrti Bronx. Ekipa je znana po svojem ikoničnem logotipu, temno modrih črtastih dresih in rekordnem številu naslovov prvaka (World Series). Skozi desetletja so za klub igrale številne legende, zato Yankees niso le športni klub, temveč globalna blagovna znamka in simbol ameriške športne zgodovine.
Amiotrofična lateralna skleroza ali ALS je progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, kar vodi do postopne izgube nadzora nad hotenimi mišicami. Bolezen se imenuje po Louju Gehrigu, ker je njegova javna diagnoza leta 1939 dramatično povečala ozaveščenost javnosti o tem stanju. Preden je Gehrig zbolel, je bila bolezen v širši javnosti skoraj neznana, zato so jo po njegovi smrti v ZDA poimenovali po njem, da bi lažje pojasnili, za kaj gre.
Gary Cooper (1901–1961) je bil eden največjih hollywoodskih zvezdnikov zlate dobe filma, znan po svojem zadržanem, a prepričljivem igralskem slogu in vlogah v vesternih ter dramah. Prejel je dva oskarja za najboljšo moško vlogo. Njegova upodobitev Louja Gehriga v filmu 'Ponos Yankeejev' (1942) velja za eno njegovih najbolj ikoničnih vlog, saj je s svojo naravno karizmo in dostojanstvom uspel prenesti Gehrigovo športno veličino in osebno tragedijo na filmsko platno le leto dni po športnikovi smrti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.