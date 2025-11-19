Svetli način
Glen Powell pred pritiski hollywoodske slave pobegnil v domači Teksas

Austin, Teksas, 19. 11. 2025 11.52 | Posodobljeno pred eno minuto

A. J.
Priljubljeni ameriški igralec Glen Powell se je umaknil pred sojem hollywoodskih žarometov in se iz Los Angelesa preselil nazaj v teksaško prestolnico Austin. Pojasnil je, da potrebuje mentalni premor od nenehnega pritiska slave. Poleg tega se želi bolj posvetiti družini in dokončati študij, saj se zaveda, da igralska kariera ni večna.

Kljub slavi, prepoznavnosti in izjemni naklonjenosti javnosti se je igralec Glen Powell odločil zapustiti Los Angeles. Zvezdnik filmov Samo ne ti, Top Gun: Maverick in Twisters se je vrnil v domači Austin v Teksasu, kjer trenutno zaključuje študij španščine in ameriške zgodovine. Poleg tega je bližje tudi svoji družini, kar mu veliko pomeni. "Moja starša sta nedavno proslavila 70. rojstni dan in izkoristil bom vsak trenutek z njima," je dejal Glen.

Glen Powell s staršema.
Glen Powell s staršema. FOTO: AP

V nedavnem intervjuju je 37-letni Glen razkril tudi, da je bila hollywoodska slava, skupaj z življenjem v Los Angelesu preveč zanj. "Potreboval sem mentalni premor, prostor, kjer se lahko zares v popolnosti izklopim," je povedal igralec, ki je zadnjih pet let neumorno delal v filmski industriji in si ustvaril prepoznavno ime. "Če živiš v LA-ju si preprosto del 'te stvari' tako kot vsi drugi in ne moreš nikoli pobegniti pred njo."

A tudi njegov domači kraj je priložnost za nove igralske podvige in projekte, predvsem pa za dokončanje študija: "Šolnino za prihodnji semester sem poravnal ravno pred dvema dnevoma," je povedal zvezdnik med intervjujem in dodal, da si nikakor ne dela utvar, da bo njegova igralska kariera trajala večno.

Preberi še Glen Powell razkril vzdevek Toma Cruisa: Vsi ga tako kličejo

"Kdor resnično verjame, da bo za vedno na vrhu, ni dobro preučil Hollywooda," je povedal priljubljeni igralec. "Zato je najboljše, kar lahko storite, da resnično trdo delate. Ustvarjajte stvari, v katere verjamete, dobro ravnajte z ljudmi in upajte, da boste svetu zapustili nekaj klasičnih stvari, ki jih bodo lahko gledali še leta."

