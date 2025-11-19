Glen Powell pred pritiski hollywoodske slave pobegnil v domači Teksas

Kljub slavi, prepoznavnosti in izjemni naklonjenosti javnosti se je igralec Glen Powell odločil zapustiti Los Angeles. Zvezdnik filmov Samo ne ti , Top Gun: Maverick in Twisters se je vrnil v domači Austin v Teksasu, kjer trenutno zaključuje študij španščine in ameriške zgodovine. Poleg tega je bližje tudi svoji družini, kar mu veliko pomeni. "Moja starša sta nedavno proslavila 70. rojstni dan in izkoristil bom vsak trenutek z njima," je dejal Glen.

V nedavnem intervjuju je 37-letni Glen razkril tudi, da je bila hollywoodska slava, skupaj z življenjem v Los Angelesu preveč zanj. "Potreboval sem mentalni premor, prostor, kjer se lahko zares v popolnosti izklopim," je povedal igralec, ki je zadnjih pet let neumorno delal v filmski industriji in si ustvaril prepoznavno ime. "Če živiš v LA-ju si preprosto del 'te stvari' tako kot vsi drugi in ne moreš nikoli pobegniti pred njo."

A tudi njegov domači kraj je priložnost za nove igralske podvige in projekte, predvsem pa za dokončanje študija: "Šolnino za prihodnji semester sem poravnal ravno pred dvema dnevoma," je povedal zvezdnik med intervjujem in dodal, da si nikakor ne dela utvar, da bo njegova igralska kariera trajala večno.