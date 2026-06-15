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Glenn Close, Floyd Norman in Ridley Scott bodo prejeli častne oskarje

Los Angeles, 15. 06. 2026 14.16 pred 10 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Glenn Close, Floyd Norman in Ridley Scott

Ameriška igralka Glenn Close bo prejela letošnjega častnega oskarja. Enako priznanje bosta dobila tudi ameriški animator Floyd Norman in britanski režiser Ridley Scott, je sporočila Akademija filmske umetnosti in znanosti. Nagrade bodo podelili na gala prireditvi 15. novembra v Los Angelesu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Filmska kariera Glenn Close traja že več kot pet desetletij in šteje več kot 100 filmov. Nastopila je v filmih, kot so Usodna privlačnost, Nevarna razmerja in 101 dalmatinec. Danes 79-letna igralka je prejela več priznanj, ni pa še osvojila prestižnega oskarja, čeprav si je zanj prislužila osem nominacij.

Glenn Close
Glenn Close
FOTO: Profimedia

90-letni Floyd Norman se je v zgodovino filma zapisal kot eden prvih temnopoltih animatorjev pri Disneyju. Sodeloval je pri filmih, kot sta Trnuljčica in Knjiga o džungli. Njegova 65-let trajajoča kariera pri Walt Disney Animation Studios se je začela leta 1956, njegovo ime pa je povezano tudi s filmi, kot sta Robin Hood in Mulan.

Floyd Norman
Floyd Norman
FOTO: Profimedia

Ridley Scott, ki se bliža svojemu 89. letu, velja za enega najbolj uspešnih in vplivnih filmskih režiserjev zadnjih desetletij. Znan je po filmih, kot so Osmi potnik, Iztrebljevalec, Gladiator, Hannibal ter Thelma in Louise. Kot so spomnili pri akademiji, je režiser s svojo skoraj 60-letno kariero leta 2024 prejel tudi britansko viteško odlikovanje za svoj prispevek k britanski filmski industriji.

Ridley Scott
Ridley Scott
FOTO: Profimedia

S častnimi oskarji odbor ameriške filmske akademije nagrajuje posameznike za njihovo življenjsko delo in izjemen prispevek k filmski umetnosti.

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