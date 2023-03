Glenn Close in Dwayne Johnson med tistimi, ki bodo podelili oskarje

Ameriška filmska akademija je v četrtek po lokalnem času objavila prvih 16 imen tistih, ki bodo na gala podelitvi oskarjev prebrali nominirance in kasneje z oskarjem nagrajene izbrance. To so Glenn Close, Dwayne Johnson, Zoe Saldana in Michael B. Jordan, Riz Ahmed, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose, Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monae, Deepika Padukone, Questlove in Donnie Yen. Imena ostalih naj bi objavili v prihodnjih dneh pred podelitvijo oskarjev, ki bo letos 12. marca. Voditelj letošnje prireditve v Los Angelesu bo že tretjič komik in moderator Jimmy Kimmel.

Tradicionalno oskarja za najboljšega igralca in igralko v stranski ter glavni vlogi podeli lanski zmagovalec, a bo letos verjetno prišlo do spremembe. Will Smith, ki je lani prejel oskarja za najboljšo moško vlogo v filmu Kralj Richard, se namreč podelitve ne sme udeležiti. Po lanskem incidentu, ko je Chrisu Rocku primazal zaušnico, je Akademija filmske znanosti in umetnosti sprejela odločitev, da ga za deset let izključi iz vseh svojih aktivnosti.

Znano je tudi, da bo na prireditvi nastopilo več glasbenikov, med njimi David Byrne in Rihanna. Pevka, ki bo po Super Bowlu zavzela še oder oskarjev, bo izvedla pesem Lift Me Up, ki je nominirana v kategoriji za najboljšo izvirno pesem in je bila uporabljena v filmu Črni panter: Wakanda za vedno.