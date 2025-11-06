Glenn Close o vročih prizorih kultnega filma Usodna privlačnost

Zvezdniška zasedba serije All's Fair se ob izidu serije mudi na medijski turneji, v sklopu katere so igralke Glenn Close, Sarah Paulson in Niecy Nash klepetale z ameriškim medijem Entertainment Tonight. Med intervjujem so govorile o zabavi v pižamah, kjer so si skupaj ogledale legendarni film Glenn Close, Usodna privlačnost.
Niecy Nash je razkrila, da je bil njen najljubši trenutek, ki ga kamere niso ujele, to, da jim je 78-letna igralka zaupala, da se je za vroče filmske prizore zares razgalila ter da pri snemanju niso uporabili golega telesa statistke. "Vprašala sem jo, če so to njene prsi ali prsi statistke, ona pa mi je odvrnila: 'O, ne, to vse sem jaz'."
Igralke so ob tem priznale, da so na zabavi v pižamah vinjene želele poklicati igralca Michaela Douglasa, ki je zaigral v filmu, a da jim to ni uspelo. "Še vedno smo mu dolžne tisti nagajivi klic!"
Film Usodna privlačnost iz leta 1987 je psihološki triler, ki prikazuje, kako lahko kratka nezvestoba preraste v nevarno obsesijo. Zgodba sledi Danu Gallagherju (Michael Douglas), uspešnemu odvetniku, ki ima navidez popolno življenje – ljubečo ženo in hčerko. Ko njegova družina za konec tedna odpotuje, se zaplete v kratko afero z Alex Forrest (Glenn Close), privlačno in inteligentno žensko. Kar naj bi bila enkratna avantura, pa se spremeni v nočno moro, ko Alex postane vse bolj obsedena z Danom in noče sprejeti zavrnitve.
Film raziskuje teme nezvestobe, krivde, manipulacije in posledic impulzivnih odločitev in je postal eden najbolj prepoznavnih trilerjev 80. let.
