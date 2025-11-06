Glenn Close o vročih prizorih kultnega filma Usodna privlačnost

Zvezdniška zasedba serije All's Fair se ob izidu serije mudi na medijski turneji, v sklopu katere so igralke Glenn Close , Sarah Paulson in Niecy Nash klepetale z ameriškim medijem Entertainment Tonight. Med intervjujem so govorile o zabavi v pižamah, kjer so si skupaj ogledale legendarni film Glenn Close, Usodna privlačnost .

Niecy Nash je razkrila, da je bil njen najljubši trenutek, ki ga kamere niso ujele, to, da jim je 78-letna igralka zaupala, da se je za vroče filmske prizore zares razgalila ter da pri snemanju niso uporabili golega telesa statistke. "Vprašala sem jo, če so to njene prsi ali prsi statistke, ona pa mi je odvrnila: 'O, ne, to vse sem jaz'."

Igralke so ob tem priznale, da so na zabavi v pižamah vinjene želele poklicati igralca Michaela Douglasa, ki je zaigral v filmu, a da jim to ni uspelo. "Še vedno smo mu dolžne tisti nagajivi klic!"