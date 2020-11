Glenn Close ne razume, zakaj je Gwyneth Paltrow prejela oskarja

Glenn Close je v nedavnem intervjuju za eno od televizij podala kritiko ameriški filmski akademiji, ki podeljuje nagrade oskar. Še zmeraj namreč ne dojame, da je prestižni kipec leta 1999 prejela igralka Gwyneth Paltrow . Nagrajena je bila za glavno vlogo v filmu Zaljubljeni Shakespeare , ta pa je prejel tudi nagrado za najboljši film. Leta 1999 so bile v kategoriji za najboljšo igralko nominirane še Cate Blanchett, Fernanda Montenegro, Meryl Streep in Emily Watson.

73-letnica je med televizijskim pogovorom opevala delo Fernande Montenegro, ki je z odlično vlogo v filmu Central Station po besedah legendarne igralke 'nadigrala' Gwyneth Paltrow. "Nikoli nisem verjela v to, da lahko sploh primerjaš ti dve vlogi. Vem samo, da sem si v trenutku, ko je Gwyneth premagala to izjemno igralko, mislila: 'Kaj? To nima nobenega smisla!'"