Gojc: Boris Cavazza mi je rekel, da je Gospod profesor najboljša serija v Sloveniji

Pogledali ste si prvi del druge sezone Gospoda profesorja, kako vam je bilo všeč?

Enkratno, fantastično. Verjamem, da je bila zahtevna naloga po tako uspešni prvi sezoni posneti še eno podobno. Videl sem prvi del in resnično obeta in jo priporočam vsem gledalkam in gledalcem.

Zdi se mi, da je po prvi sezoni nastalo kar nekaj pogovorov o seriji. Dvignila je veliko prahu, nad njo so navdušeni gledalci različnih let. Kaj ste vi slišali o seriji, ko se je predvajala prva sezona?

Enako, točno tako. Osebno sem prepričan, da je to najboljša serija, ki je bila kdaj koli posneta v Sloveniji. To mi je pa potrdil tudi moj prijatelj. En dan me je poklical Boris Cavazza in rekel: 'Stari, jaz sem to gledal. To je ... Tega v Sloveniji še ni bilo. Vsaka čast, čestitke!' Moram reči, da sem mu dal prav. Se zelo strinjam z njim. Za kaj gre? Ta serija je posneta na filmski način. Kot da bi snemali film. To seveda zahteva malo več časa, energije, znanja. Ne trdim, da tega drugje ni, ampak čas je tisti, ki omogoči takšen rezultat in tukaj so bili normalni pogoji dela.

Ste morda videli kakšno razliko med snemanjem prve in druge sezone. Zdaj ste se že poznali, ekipa je utečena, tudi mlajši igralci so utečeni ...

Tako, kot je običajno. Malo bolj veš, kako poteka samo delo, kakšna je organizacija dela in kaj te časa. Bolj je pomemben ta razvoj likov, ki so. Za mojega ravnatelja ne bom povedal, kaj se zgodi, ampak zgodba ni prav vesela. No, tragična pa tudi ne, no! Taka prav slovenska. So pa vsi liki na nek način nadgrajeni. In to je pokazal tudi prvi del druge sezone.