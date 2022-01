Gojmir Lešnjak in Saša Pavček: To je najlepši ambient, v katerem sem kadar koli snemal

Gojmir Lešnjak in Saša Pavček sta dobro znani imeni slovenske igre, ki ju lahko trenutno spremljamo v novi seriji Gospod profesor . VOYO serija, ki se lahko pohvali z največjim proračunom v Sloveniji do zdaj, govori o profesorju Samu Demšarju ( Jure Henigman ) ter njegovih dijakih in sodelavcih. Med Samove sodelavce spadata tudi ravnatelj Nikolič, ki ga je upodobil Gojmir, in profesorica Olga, ki jo je upodobila Pavčkova.

"Serija govori o zgodah in nezgodah adolescentov, ki obiskujejo to gimnazijo. Predstavlja tudi kar širok nabor težav, s katerimi se srečujejo dijaki, in lumparij, ki jih počnejo. V tej zgodbi sta zelo pomembna glavna lika, Samo in Klavdija, profesorja, ki sta oba pred časom, kar zadeva poučevanje. Odnos ravnatelja do Sama je tisti klasični odnos – kot rečemo lepo po slovensko – 'Drž', ne daj'. Samo je človek, ki ga ravnatelj obožuje, istočasno pa ga 'prca'. Sama mora malo držati nazaj, istočasno pa je vesel, da ima v svojih vrstah tako naprednega učitelja," je serijo na hitro opisal Gojmir med odmorom, ki so si ga na vroč poletni dan vzeli igralci, da bi se z nami pogovarjali o seriji. Ta je prevzela vse, ki so si jo do zdaj že pogledali.