Goran Hrvaćanin o nadaljevanju Hostarja: Končno bodo ljudje prišli na svoj račun

Oboževalci najuspešnejšega slovenskega filma Pr' Hostar bodo končno prišli na svoj račun, saj so se po kinodvoranah po Sloveniji začele predvajati predpremierne projekcije nadaljevanja. 'Pr'Hostar 2 promila' je film, ki so ga mnogi že komaj čakali, kar potrjuje tudi eden od igralcev, Goran Hrvaćanin.

"Gledalci so si nadaljevanja mogoče samo želeli, prav pritiskov pa z njihove strani nismo čutili. Že med snemanjem enke je bilo vprašanje, kdaj bo dvojka," je v intervjuju za 24ur.com povedal priljubljeni igralec in komik Goran Hrvaćanin, ki v filmu 'Pr'Hostar 2 promila' igra natakarja Jerča.

Prvi film Pr' Hostar si lahko v soboto ob 21:40 ogledate na POP TV. Film pa je dostopen tudi na VOYO.

Ko je ekipa filma na svojih družbenih omrežjih objavila prvo fotografijo, da so začeli snemanje nadaljevanja najbolj priljubljene slovenske komedije, so se pod objavo in v zasebna sporočila vsula vprašanja, kdaj lahko pričakujejo novi film. "Vsula so se vprašanja, ampak jim (takrat) nismo mogli ponuditi odgovora. Najbolj pogosto vprašanje je bilo, kdaj bo drugi film, kdaj bo nadaljevanje. Končno bodo ti ljudje prišli na svoj račun. Upam, seveda." (smeh)

icon-expand Goran Hrvaćanin FOTO: POP TV

Zdaj, nekaj let po prvem filmu, smo Gorana vprašali, kaj je bil uspeh prvega filma. "Meni so rekli pred kratkim, da je bila to čista sreča. Mislim, da je bil to naš trud devetletnega snemanja za našo rajo, za ljudi, in so nas prišli pogledati in, kot se reče po balkansko, 'ispoštovati'. Nič ni naključje," je povedal zadovoljno in dodal, da bo v drugem filmu moč videti več prizorišč snemanj:

icon-expand Goran Hrvaćanin v vlogi Jerča. FOTO: POP TV

"V drugem filmu je bilo več lokacij, ker smo hoteli pokazati več življenj, ne samo Hostarja, zato vidimo tudi Tatjanin dom. Pokazali smo nekaj domačij in barov, moram pa se pohvaliti, da je vse avtohtono, da so vse lokacije nekje okoli Bleda, kamor je tudi sama zgodba postavljena." 'S tem sem zadovoljen, ker to pomeni, da smo na koncu dneva prepričljivi' Da biti smešen v filmu ni mačji kašelj, se v pogovorih o igri velikokrat strinjajo igralci, in enako pravi tudi Goran: "Predvsem je težko biti smešen, ker je komedija precej relativna stvar. Ko gre za dramo in če so solze, vemo, da je nekdo žalosten, in vemo, kdaj sočustvovati. Pri komediji pa je tako, da ti lahko hočeš biti smešen, ampak ni nujno, da pride na drugo stran. Kar sem se naučil iz prvega dela, je to, da če smo kaj, smo organski. Če smo smešni, naj se odločijo gledalci. Tudi pri enki je bilo tako, da smo se ljudem prikupili ali zagnusili, in mislim, da je to prav zaradi organskosti. Jaz sem s tem zadovoljen, ker to pomeni, da smo na koncu dneva prepričljivi." Predpremiere filma Pr' Hostar 2 po vsej Sloveniji: 17. oktober ob 20.00 – Cineplexx Kranj 18. oktober ob 20.00 – Kino Bežigrad 19. oktober ob 20.00 – Cineplexx Ljubljana Rudnik 20. oktober ob 20.00 – Cineplexx Celje 21. oktober ob 20.00 – Maribox 24. oktober ob 20.00 – Cineplexx Koper 25. oktober ob 20.00 – Cineplexx Novo mesto 26. oktober ob 20.00 – Mestni kino Domžale DODATNE PREMIERNE PROJEKCIJE: 26. OKTOBRA v kinematografih po vsej Sloveniji. Na rednih sporedih kinematografov po vsej Sloveniji: od 27. OKTOBRA.