Goran Višnjić se je pridružil igralski ekipi To smo mi

46-letni hrvaški igralec Goran Višnjić, ki je v ZDA in po svetu še vedno znan predvsem po vlogi v izredno priljubljeni seriji Urgenca, bo zaigral učitelja v seriji To smo mi – priljubljeni nadaljevanki, ki spremlja zanimivo družino in njihove prijatelje, katerih poti in življenjske zgodbe se križajo na nepredvidljive načine. Serija si je do zdaj prislužila tako zlati globus kot tudi emmyja.

Višnjić si je mednarodno prepoznavnost prislužil z vlogo zdravnika Luke Kovača v televizijski nanizanki Urgenca, nato pa igral v manj vidnih serijah, kot so Beginners, Leverage, Red Widow, Crossing Lines ter Extant, v kateri je zaigrala tudi Halle Berry, vidnejšo vlogo je imel v seriji Timeless, kar pa se tiče filmskega sveta, pa smo ga lahko videli v filmu Dekle z zmajskim tatujem iz leta 2011.

Je pa pred leti prišel v medije tudi zaradi govoric, da naj bi ustvarjalci franšize o Bondu razmišljali, da bi hrvaški zvezdnik prevzel vlogo tajnega agenta, kajti ravno v tistem času je bilo glavno ime igralca pod vprašajem. Igralec, ki prihaja iz Šibenika, je takrat dejal, da tega ne želi komentirati: "Ne bi bilo profesionalno, da bi govoril o vlogah, za katere nisem prepričan, da jih bom na koncu tudi odigral. Seveda pa mi laska dejstvo, da me številni vidijo kot perfektnega Bonda." Višnjić naj bi bil za vlogo primeren zaradi očarljivosti in hkrati robustnih potez, so še zapisali mediji.