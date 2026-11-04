Goran Vojnović zaključil snemanje filma: Vojni zločini naših očetov ne zastarajo

Film Jugoslavija, moja dežela temelji na istoimenskem romanu Gorana Vojnovića, ki je preveden v 21 svetovnih jezikov in je avtorju prinesel številna pomembna literarna priznanja. Zanj je leta 2012 prejel svojega drugega kresnika, leta 2018 italijansko literarno nagrado Latisana per il Nord Est, leta 2020 pa poljsko literarno nagrado Angelus.

Jugoslavija, moja dežela FOTO: David Champaigne

Zgodba o družinski preteklosti, spominu in posledicah vojne

Jugoslavija, moja dežela pripoveduje zgodbo tridesetletnega Vladana Borojevića, ki živi urejeno življenje s partnerko Nadjo, s katero pričakujeta otroka. Njegov vsakdan se nenadoma spremeni, ko odkrije, da njegov oče, za katerega je skoraj dvajset let verjel, da je umrl med vojno, v resnici še živi. Nedeljko Borojević, nekdanji častnik Jugoslovanske ljudske armade, je obtožen vojnih zločinov in se že leta skriva pred mednarodnim sodiščem v Haagu. Vladan se odloči poiskati očeta in se soočiti z resnico o družinski preteklosti. Njegovo iskanje ga vodi skozi prostore nekdanje Jugoslavije, kjer so posledice vojne in nerazrešena vprašanja preteklosti še vedno močno prisotni. Na poti se mora soočiti z družinskimi skrivnostmi, zamolčanimi resnicami in vprašanjem odgovornosti za dejanja prejšnjih generacij. Film skozi intimno družinsko zgodbo odpira širša vprašanja zgodovinskega spomina, identitete, krivde in odgovornosti ter posledic vojn na območju nekdanje Jugoslavije.

Goran Vojnović: Vojni zločini ne umrejo skupaj z žrtvami

Režiser in scenarist Goran Vojnović poudarja, da posledice vojnih zločinov ne izginejo s časom, temveč ostajajo prisotne v družbi in zaznamujejo tudi prihodnje generacije: "Vojni zločini naših očetov ne zastarajo, ne razpadejo skupaj z državami in ne zbledijo skupaj z idejami, v imenu katerih so bili storjeni. Vojni zločini se ne pozabijo skupaj z imeni vojnih zločincev in njihovih žrtev, ko družbe odkrijejo čar pozabe, vojni zločini ne umrejo skupaj z žrtvami, njihovimi sorodniki in potomci. Vojni zločini napolnijo zrak, zlijejo se v reke in se vpijejo v zemljo, dokler nam naposled ne pridejo v kri," je dejal.

Goran Vojnović FOTO: Žiga Culiberg

Mednarodna filmska ekipa in snemanje v petih državah