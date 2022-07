Gordana in Adam po koncu snemanja postala par

Na zadnjem srečanju s strokovnjaki je Gordana razkrila, da sta z Adamom postala par. Po koncu snemanja sta prišla v Slovenijo, kjer sta se resnično povezala. Nikolina, ki je bila v eksperimentu Adamova žena, je paru zaželela vso srečo.

Kaj se je spremenilo, ko so kamere ugasnile? V šovu Poroka na prvi pogled so strokovnjaki združili šest parov. Sodelujoči se med seboj niso poznali in so se prvič srečali na pravljičnih obredih. S spoznavanjem so nadaljevali na bolj ali manj romantičnih medenih tednih, vrnitev v normalno življenje pa je bila za nekatere usodna. Predčasno so šov zapustili Gordana in Dejan ter Lidija in Alen. Do zadnje ceremonije sta vztrajala Nikolina in Adam, a sta se poslovila drug od drugega. Prijateljstva ni bila pripravljena nadgraditi Valentina, pa čeprav je bila to Marinkova želja. Drugo priložnost pa so si dali Nadia in Luka ter Gordana in Milan.

icon-expand Strokovnjaki Ita Štefanek, Boris Blažinić in Ingrid Divković FOTO: POP TV

Milan in Gordana spoštljivo naprej Milan je povedal, da zveza z Gordano napreduje dokaj dobro, da se slišita in občasno družita. Gordana: Kot sva končala v eksperimentu, tudi nadaljujeva." Dodala je, da poglabljata zvezo in se spoznavata. Na vprašanje, ali bi v eksperimentu kaj spremenil, je Milan odgovoril: Da ne smrčim." Strokovnjaki so ju pohvalili, ker je njun odnos temeljil na spoštovanju in zaupanju, Gordana pa je dodala, da je tako tudi ostalo, ni pa se rodila ljubezen ali strast. Gordana: Ampak kot ste rekli, to v najinih letih ni tako pomembno. Pomembna je neka domačnost in spoštovanje." Zahvalila se je strokovnjakom, ki so jima omogočili, da sta se sploh spoznala.

icon-expand V Gordani se ni prebudila strast. FOTO: POP TV

Brez prepira ni šlo Nato sta bila na vrsti Alen in Lidija, najbolj turbulentni par eksperimenta. Lidija je povedala, da njun odnos sploh ne obstaja in ga tudi nikoli ni bilo. Alen je potrdil, da se ne slišita in ne vidita. Lidija je na vprašanje, kaj bi spremenila, izstrelila: "Partnerja." Nato pa dodala, da se ne bi prepirala, temveč bi šla v sobo in za seboj zaprla vrata. Sicer pa je bila mnenja, da je v vseh situacijah ravnala prav in iskreno, morda je le kdaj pretiravala. Alen si bo zapomnil lepe trenutke, toda grdih besed in vzdevkov tudi ne more pozabiti.

icon-expand Nova je bila le pričeska, vse ostalo je bilo enako. FOTO: POP TV

Valentina Marinka še vedno vidi kot prijatelja Ko sta si Valentina in Marinko pogledala izbrane posnetke, so se slednjemu orosile oči. Povedal je, da ne bi ničesar spreminjal, strokovnjaki pa so ju pohvalili, češ da je imel njun odnos vzpone in padce, a sta dobro krmarila med njimi. Na vprašanje, ali bi Marinku dala priložnost za nadaljevanje zveze, je Valentina odgovorila, da ga ima rada kot prijatelja in da se redno slišita. Oba sta zadovoljna z eksperimentom in bi ga tudi ponovila, Marinko kar stokrat, vsakič z Valentino.

icon-expand Valentina ima rada Marinka, a kot prijatelja. FOTO: POP TV

Nikolina: Adamu je nekaj manjkalo Adam je povedal, da je v šovu želel pokazati, 'kakšen je in kaj je'. Adam: "Kdorkoli bi bil z mano, sem mu hotel ponuditi priložnost." Sam ne bi spremenil ničesar, Nikolina pa bi več komunicirala. Dodala je, da med njima ni bilo iskric, saj da 'je Adamu nekaj manjkalo', zato se mu ni odprla in prepustila avanturi. Adam je povedal, da ji nič ne zameri in da je srečen, ker je lahko sodeloval v eksperimentu. Dodal je, da je bil morda preveč potrpežljiv, a samo zato, da bi se kaj naučil in pridobil nove življenjske izkušnje. Nikolina je še povedala, da je pripravljena na zakonsko zvezo s pravim moškim, ko se bo ta pojavil.

icon-expand Nikolina je pripravljena na zakonsko zvezo, a s pravim moškim. FOTO: POP TV

Gordana razkrije, da sta z Adamom postala par Med Gordano in Dejanom se je sprva zelo iskrilo. Zdelo se jima je, da se poznata že zelo dolgo, da imata skupne želje in načrte. A več kot sta se pogovarjala, večji je bil prepad med njima. Dejan je bil mnenja, da sta bila oba predolgo samska, ona pa, da sta bila preprosto preveč različna. Dejan je nato ponovil, da ga občutki niso nikoli prevarali. Na eni izmed zabav je namreč opazil, da je Gordana naklonjena Adamu. Gordana je poudarila, da z Adamom med samim snemanjem ni imela ničesar, da pa se je njun odnos spremenil. Gordana: "Zdaj imava ljubezensko razmerje." Dejan je povedal, da verjame v ljubezen, zato je svoje mesto prepustil Adamu. Slednji je dodal, da sta se z Gordano po koncu snemanja še enkrat srečala in ugotovila, da imata veliko skupnega. Adam: "Ugotovila sva, da sva si zelo podobna, da isto razmišljava, zato sva se odločila, da se po koncu šova srečava brez pritiska in brez kamer, da vidiva, kako nama bo ... Odšla sva v Slovenijo in rečem lahko, da sva se tam res povezala." Gordana ga je dopolnila: "In to še kar traja."

icon-expand Gordana in Adam sta se zbližala v Sloveniji FOTO: POP TV

Luka in Nadia naprej kot prijatelja Luka je v eksperimentu pridobil nove izkušnje, saj do takrat še ni živel z dekletom. Luka: "In komaj čakam, da spet poskusim." Nadia je povedala, da bi vse skupaj ponovila prav z Luko, a so ju strokovnjaki spomnili na manj lepe trenutke. A je Luka dodal, da sta z Nadio ostala zelo dobra prijatelja, sam pa je nezrel za žensko, kot je ona, in ima povsem drugačen stil življenja. Pojasnil je, da se ji enostavno ne bi mogel prilagoditi. Nadia pa je dodala, da mu ob svojem hitrem tempu življenja ne bi mogla nuditi dovolj pozornosti.

icon-expand Luka meni, da ni dovolj zrel za Nadio. FOTO: POP TV