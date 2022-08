Gordana končno svobodna, ne želi več imeti stikov z Ivom

Ivo in Gordana se poslovita

Ivo se je na svojo domačijo vrnil z vsemi tremi damami in še voditeljico Anito po vrhu. Privoščili so si večerjo, za katero je Gordana upala, da je zadnja. Kmet se je vsem opravičil, Gordana pa je povedala, da ni vajena takšnih šal in načina komunikacije. Sprejela je njegovo opravičilo, pa čeprav se ji ni zdelo iskreno. Povedala je, da nikakor nista za skupaj in da ne moreta biti niti prijatelja. Naslednje jutro je Ivo izpolnil svojo obljubo in z Gordano sta se poslovila. Še enkrat sta se opravičila drug drugemu, objela sta se, on jo je poljubil na lice, Gordana pa je povedala, da ne želi več imeti stikov z njim.