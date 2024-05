Gorski zdravnik se vrača na POP TV

Igralec Hans Siegel, ki je pred leti s svojim obiskom Slovenije povzročil neverjetno navdušenje, je med gledalci še vedno izjemno priljubljen. Na POP TV so deževala vprašanja, kdaj bomo lahko gledali novo sezono. "Trudimo se prisluhniti željam naših gledalcev, ker program ustvarjamo zanje. Izjemno smo veseli in počaščeni nad odzivom serije Skrito v raju, z enakim navdušenjem pa pričakujemo tudi novo sezono Gorskega zdravnika. Dr. Gruberja so Slovenci vzeli za svojega, zato jih bomo z novimi zgodbami razvajali od konca maja dalje," je povedala Danica Knego, programska direktorica Pro Plus.

Igralska zasedba več ali manj v enaki postavi na Tirolskem snema serijo že od leta 2008, vmes so pobrali tudi nekaj televizijskih nagrad, malo mestece Ellmau pa je postalo pomembna destinacija filmskega turizma. Da so gore tako ali drugače blizu glavnemu igralcu, je dokazal tudi na obisku pri nas, ko se je odpravil na Šmarno goro. Morda pa je zvonček želja, na katerega je pozvonil, uresničil željo po novi sezoni ...