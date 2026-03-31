Gosling v novem filmu oskarjevcev Daniela Kwana in Daniela Scheinerta

Podrobnosti o njunem novem režiserskem projektu zaenkrat ostajajo skrivnost. Po poročanju Deadlinea je znano le, da naj bi film začeli snemati letos poleti v Los Angelesu. V kinematografih bo predvidoma leta 2027. Istega leta naj bi premiero imel tudi nov del Vojne zvezd: Starfighter , v katerem ima Ryan Gosling prav tako glavno vlogo.

Vse povsod naenkrat je leta 2023 osvojil sedem oskarjev, med drugim za najboljši film, najboljšo režijo in najboljši izvirni scenarij.

Filmska ustvarjalca Daniel Kwan in Daniel Scheinert, znana pod skupnim imenom Daniels, sta se kot režiserja celovečernih filmov prvič predstavila leta 2016 s fantazijsko komedijo Swiss Army Man, v kateri sta med drugim zaigrala Paul Dano in Daniel Radcliff.