Film/TV

Gosling v novem filmu oskarjevcev Daniela Kwana in Daniela Scheinerta

Los Angeles, 31. 03. 2026 14.53 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Ryan Gosling

Kanadski filmski igralec Ryan Gosling bo imel glavno vlogo v novem filmu z oskarjem nagrajenega režiserskega dvojca Daniel Kwan in Daniel Scheinert, ki je nazadnje režiral znanstvenofantastično komedijo Vse povsod naenkrat, poročata ameriška portala Deadline in Variety.

Podrobnosti o njunem novem režiserskem projektu zaenkrat ostajajo skrivnost. Po poročanju Deadlinea je znano le, da naj bi film začeli snemati letos poleti v Los Angelesu. V kinematografih bo predvidoma leta 2027. Istega leta naj bi premiero imel tudi nov del Vojne zvezd: Starfighter, v katerem ima Ryan Gosling prav tako glavno vlogo.

Ryan Gosling bo zaigral v novem filmu dvojca Daniels.
FOTO: Profimedia

Vse povsod naenkrat je leta 2023 osvojil sedem oskarjev, med drugim za najboljši film, najboljšo režijo in najboljši izvirni scenarij.

Filmska ustvarjalca Daniel Kwan in Daniel Scheinert, znana pod skupnim imenom Daniels, sta se kot režiserja celovečernih filmov prvič predstavila leta 2016 s fantazijsko komedijo Swiss Army Man, v kateri sta med drugim zaigrala Paul Dano in Daniel Radcliff.

Goslinga je trenutno v kinematografih mogoče videti tudi v filmu Projekt Zadnje upanje, kjer igra učitelja naravoslovja Rylanda Gracea. Ta se prebudi na vesoljski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. Ko se mu vrača spomin, odkrije, da je njegova naloga ustaviti skrivnostno snov, ki uničuje Sonce, in da je ključ do uspeha morda nepričakovano prijateljstvo, so vsebino filma opisali na mednarodni spletni podatkovni filmski bazi IMdb.

