Gospod profesor spodbudil debate med dijaki in profesorji: Več se moramo pogovarjati

Ljubljana, 05. 10. 2025 16.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Polona Jambrek
Gospod profesor: Gojmir Lešnjak - Gojc, ki v seriji igra ravnatelja, je prepričan, da je to najboljša serija, ki je bila kadarkoli posneta pri nas. Z njim se strinja tudi njegov prijatelj Boris Cavazza, ki ga je nekega dne poklical in rekel: "Stari, jaz sem to gledal, tega v Sloveniji še ni bilo." Česa pa v Sloveniji še ni bilo? Kaj pravijo profesorji, kaj dijaki in kaj tisti, ki se v družbi ukvarjajo s težkimi problematikami, ki jih serija nagovarja.

Serija Gospod profesor na lahkoten način, skozi povezovanje in razumevanje, s kančkom humorja, nagovarja težke teme, odpira teme, s katerimi se srečujejo dijaki, in jih želi integrirati v družbo.

Serija Gospod profesor izpostavlja tematike, s katerimi se srečujejo dijaki.
Serija Gospod profesor izpostavlja tematike, s katerimi se srečujejo dijaki. FOTO: VOYO

"Nekatere tematike so zelo občutljive v tem svetu in se o njih premalo govori: anksioznost, depresija na splošno, bulimija, anoreksija, ne govorimo o smrti in o takšnih stvareh. Čisto premalo se pogovarjamo o tem, še posebej z nekaterimi avtoritetami, kot so profesorji. Tudi dijaki se med seboj zelo malo pogovarjamo o tem, kar pa je v današnjem svetu zelo velik problem. Mogoče nam je to dejansko pokazalo, da nekaj obstaja in se rešuje na takšen in takšen način. Če nič drugega, pa povejte profesorju ali pa mogoče nekomu, ki mu zaupaš," nam je povedala ena od dijakinj.

Serijo Gospod profesor si lahko ogledate vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV in na VOYO.

"Profesorji bi se morali več pogovarjati z dijaki in bi skupaj reševali probleme," pa je izpostavila druga dijakinja.

"Kot profesor pa je samo ena stvar: vsi si želimo takšne dijake, kot si verjetno dijaki želijo takšnih profesorjev. Realnost, ki jo imamo, pa je šolski sistem, v katerem živimo. Meni se zdi tisto, kar je najbolj pomembno v tej seriji, srčnost. Se pravi, odnosi. Kako se profesor trudi reševati težave," pa nam je povedal Boštjan Miha Jambrek, profesor medijskih vsebin na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani.

Serija ponuja rešitev, smernice, kako bi življenjske teme lahko poleg učne snovi integrirali v šolski sistem. Kot pravi Monika Erjavec Bizjak iz Verige dobrih ljudi, pa sta za to potrebna motivacija in čas:"Šolski sistem pogosto tega časa ne dopušča, ker je učni sistem tako zastavljen, potem pa zmanjka za te vsebine, se pravi, učenja o tem, kdo sploh jaz sem in kakšne so moje želje? Kako okrepiti nek osebni dialog in reševati svoje težave? Kako reševati konflikte?" 

"Morali se bomo vprašati, kakšna je vloga učitelja danes in ena od stvari je zagotovo ta, da se lahko več pogovarjamo tudi o temah, ki zadevajo širše kot samo tisto, kar je zapisano v učnih načrtih," meni profesor in dodaja, da je edini način, kako se lahko temu približamo, to, da se spremeni učni sistem.

KOMENTARJI (2)

YouRangMyLord
05. 10. 2025 17.08
Končno ena dobra slovenska serija - moralna, vzgojna, realna.
agent.brinko
05. 10. 2025 17.42
sem jo gledal že kar nekaj časa nazaj in ti moram pritrditi, da je res zelo poučna. staršem in otrokom priporocam ogled
