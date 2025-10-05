Gospod profesor spodbudil debate med dijaki in profesorji: Več se moramo pogovarjati

Serija Gospod profesor na lahkoten način, skozi povezovanje in razumevanje, s kančkom humorja, nagovarja težke teme, odpira teme, s katerimi se srečujejo dijaki, in jih želi integrirati v družbo.

"Nekatere tematike so zelo občutljive v tem svetu in se o njih premalo govori: anksioznost, depresija na splošno, bulimija, anoreksija, ne govorimo o smrti in o takšnih stvareh. Čisto premalo se pogovarjamo o tem, še posebej z nekaterimi avtoritetami, kot so profesorji. Tudi dijaki se med seboj zelo malo pogovarjamo o tem, kar pa je v današnjem svetu zelo velik problem. Mogoče nam je to dejansko pokazalo, da nekaj obstaja in se rešuje na takšen in takšen način. Če nič drugega, pa povejte profesorju ali pa mogoče nekomu, ki mu zaupaš," nam je povedala ena od dijakinj.

"Profesorji bi se morali več pogovarjati z dijaki in bi skupaj reševali probleme," pa je izpostavila druga dijakinja.

"Kot profesor pa je samo ena stvar: vsi si želimo takšne dijake, kot si verjetno dijaki želijo takšnih profesorjev. Realnost, ki jo imamo, pa je šolski sistem, v katerem živimo. Meni se zdi tisto, kar je najbolj pomembno v tej seriji, srčnost. Se pravi, odnosi. Kako se profesor trudi reševati težave," pa nam je povedal Boštjan Miha Jambrek, profesor medijskih vsebin na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani.

Serija ponuja rešitev, smernice, kako bi življenjske teme lahko poleg učne snovi integrirali v šolski sistem. Kot pravi Monika Erjavec Bizjak iz Verige dobrih ljudi, pa sta za to potrebna motivacija in čas:"Šolski sistem pogosto tega časa ne dopušča, ker je učni sistem tako zastavljen, potem pa zmanjka za te vsebine, se pravi, učenja o tem, kdo sploh jaz sem in kakšne so moje želje? Kako okrepiti nek osebni dialog in reševati svoje težave? Kako reševati konflikte?"

"Morali se bomo vprašati, kakšna je vloga učitelja danes in ena od stvari je zagotovo ta, da se lahko več pogovarjamo tudi o temah, ki zadevajo širše kot samo tisto, kar je zapisano v učnih načrtih," meni profesor in dodaja, da je edini način, kako se lahko temu približamo, to, da se spremeni učni sistem.