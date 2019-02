Na grammyjih slavila country pevka Kacey Musgraves in Donald Glover

Prireditev je povezovala Alicia Keys , izbrani glasbeniki pa so jo dopolnili z glasbenimi točkami. Najodmevnejši je bil nastop Lady Gaga , ki je bila nominirana za pet grammyjev, osvojila pa je tri: za najboljši pop solo nastop (Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)), za najboljši pop duo ali skupinski nastop za Shallow z Bradleyjem Cooperjem ter nagrado za najboljšo pesem, napisano za film, televizijo ali ostale vizualne prireditve.

Grammyja je posthumno osvojil tudi Chris Cornell za najboljši rockovski nastop za pesem When Bad Does Good. Skupina Greta Van Fleet je prejela grammyja za najboljši rockovski album (From the Fires).

Kategorije in nominiranci

Album leta

Invasion of Privacy – Cardi B

By the Way, I Forgive You – Brandi Carlile

Scorpion – Drake

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs and Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Janelle Monáe

Golden Hour– Kacey Musgraves

Black Panther: The Album, Music From and Inspired By (various artists)

Plošča (posnetek) leta

I Like It – Cardi B, Bad Bunny in J Balvin

The Joke – Brandi Carlile

This Is America– Childish Gambino

God's Plan – Drake

Shallow – Lady Gaga in Bradley Cooper

All the Stars – Kendrick Lamar in SZA

Rockstar – Post Malone Featuring 21 Savage

The Middle – Zedd, Maren Morris in Grey

Pesem leta

All the Stars – Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears and Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar and SZA)

Boo'd Up – Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai and Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

God's Plan – Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels and Noah Shebib, songwriters (Drake)

In My Blood – Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes and Geoffrey Warburton, songwriters (Shawn Mendes)

The Joke – Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

The Middle – Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha and Anton Zaslavski, songwriters (Zedd, Maren Morris and Grey)

Shallow – Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga and Bradley Cooper)

This Is America– Donald Glover and Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

Novinec leta

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Najboljši pop solo nastop

Colors – Beck

Havana (Live) – Camila Cabello

God Is a Woman – Ariana Grande

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)– Lady Gaga

Better Now – Post Malone

Najboljši pop vokalni album

Camila – Camila Cabello

Meaning of Life – Kelly Clarkson

Sweetener– Ariana Grande

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Beautiful Trauma – Pink

Reputation – Taylor Swift

Najboljša rock pesem

Black Smoke Rising (Greta Van Fleet) – Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka in Daniel Robert Wagner

Jumpsuit (Twenty One Pilots) – Tyler Joseph

MANTRA (Bring Me The Horizon) – Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls in Oliver Sykes

Masseduction (St. Vincent) – Jack Antonoff in Annie Clark

Rats (Ghost) – Tom Dalgety in A Ghoul Writer

Najboljši rockovski album

Rainier Fog, Alice In Chains

MANIA, Fall Out Boy

Prequelle, Ghost

From the Fires, Greta Van Fleet

Pacific Daydream, Weezer

Najboljši alternativni album

Tranquility Base Hotel + Casino – Arctic Monkeys

Colors – Beck

Utopia – Björk

American Utopia – David Byrne

Masseduction – St. Vincent

Najboljši rap album

Invasion of Privacy– Cardi B

Swimming – Mac Miller

Victory Lap – Nipsey Hussle

Daytona – Pusha T

ASTROWORLD – Travis Scott

Najboljši nastop dueta/skupine

Fall in Line – Christina Aguilera in Demi Lovato

Don't Go Breaking My Heart – Backstreet Boys

S Wonderful – Tony Bennett in Diana Krall

Shallow– Lady Gaga in Bradley Cooper

Girls Like You – Maroon 5 in Cardi B

Say Something – Timberlake in Chris Stapleton

The Middle – Zedd, Maren Morris in Grey

Najboljši rockovski nastop

Four Out of Five – Arctic Monkeys

When Bad Does Good– Chris Cornell

Made an America – THE FEVER 333

Highway Tune – Greta Van Fleet

Uncomfortable – Halestorm

Najboljši metal nastop

Condemned To The Gallows­ – Between the Buried And Me

Honeycomb – Deafheaven

Electric Messiah– High on Fire

Betrayer – Trivium

On My Teeth – Underoath