Gregor Gruden: Končno sem lahko igral v pravem barskem pretepu

V zadnjem mesecu smo na naši spleti strani predstavili že tri igralce, ki so nastopili v najnovejši slovenski humoristični seriji Têlenovela, ki si jo zdaj že lahko ogledate na VOYO. Zdaj je tu še zadnji v nizu intervjujev. Predstavljamo vam Gregorja Grudna, igralca, ki se ga mnogi spominjajo kot Gašperja v Reki ljubezni ali kot Simona iz Usodnega vina. A ti dve vlogi sta bili povsem drugačni od njegove zadnje vloge, vloge Zdeneta oziroma Rokce, kot mu pravijo prijatelji, v Têlenoveli.

"Zdene je direktor fotografije na tej seriji in glavni snemalec. Je velik entuziast za kamero. V bistvu je ta serija njegov življenjski projekt. Do zdaj je v glavnem snemal poroke, včasih je snemal tudi pogrebe, ampak ljudje ne marajo gledati posnetkov pogrebov, tako da ta biznis ni šel tako dobro. Zdene ne mara kamere na stativu in vse snema iz roke. Vedno. In zato ga vsi kličejo Rokca," je za 24ur.com pojasnil Gregor Gruden in tako predstavil svoj lik v seriji Têlenovela. Pravi, da ga je njegov zadnji lik navdušil predvsem s svojo ljubeznijo do svojega dela: "Rad bi mu bil bolj podoben, čeprav mislim, da nekje v meni spi en Rokca. Všeč mi je, da je tako entuziastičen. Vedno mu uspe navdušiti ljudi za ta projekt, ki ga snemajo v seriji Telenovela. Vedno pove, kaj hoče in tudi nekako zna ljudi navdušiti za to."

icon-expand Gregor Gruden FOTO: Urša Premik

Ravno to, da se lahko kot igralec vživlja v drugačne vloge, je njegov najljubši del njegovega dela: "V bistvu vsak lik, ki ga dobiš, sploh če je serija, se mu zgodi toliko enih stvari, da začne živeti s tabo ali pa ti začneš živeti z njim. S časom se razvija in ti sam pove, kaj in kako naprej. V vsakem novem liku izjemno uživam. Tako kot mi bi je bil Gašper všeč ker je bil zadržan, ker se je vedno trudil, da bi stvari vedno prav počel, mi je bil Rokca zato, ker karkoli pride sproti, on pograbi, on že uporablja 'gremo kri in akcija'." (smeh) V vlogo se ni težko vreči, če je scenarij dobro napisan in s tem tudi lik, ki ga igraš, pravi Gregor in dodaja: "Tu se ni bilo težko vreči v nov žanr serije, v nek nov humor, ker je bil scenarij tako dobro napisan. Napisano je zelo duhovito in zdi se mi super, da smo se lotili takšnega odštekanega humorja."

Pravi, da je na snemanju izjemno užival in da je končno doživel tisto, kar si je v svoji karieri izjemno želel – posneti sekvenco pravega barskega pretepa. Ta je bil seveda do potankosti načrtovan in je imel t.i. koreografijo, a vendar. Gregorju so se uresničile sanje in v tem je užival še bolj, kot je mislil. "Edini pretep, ki sem si ga želel, je bil pretep na snemanju in končno se mi je uresničila ta želja. Kdo bi si mislil, da lahko akcijski prizor snemaš v takšni odštekani komediji," pove Gregor in doda, da je bil njegov najljubši del pretepa zagotovo tisti, kjer sta skupaj z Bojanom Emeršičem čez balkon vrgla kaskaderja:"To je bila češnja na vrhu torte." Têlenovela, ki to ni Nova serija Têlenovela je srce parajoča, usodna, hrepeneča in preobratov polna komedija. Têlenovela je hkrati rahlo absurdna in rahlo črna komično-satirična serija. Têlenovela ni telenovela, je namreč parodija satiričnega vpogleda v nastajanje televizijskih vsebin in na humoren način odgovarja na vprašanja, ki se postavljajo gledalcem. Kdo? Zakaj? Kaj? V resnici gre za komedijo o nastajanju telenovele – zgodbe, ki po spletu okoliščin zraste na zeljniku bivšega črpalkarja in sedanjega novega programskega direktorja PRVAK TVSlavca. V njegovih čevljih nastopa odličen Bojan Emeršič. Poleg Bojana in Nine pa lahko v seriji spremljamo tudi legendarnega Iva Bana, Gregorja Grduna, Gajo Filač, Ivo Bagola Kranjc, Branka Štrubeja in mnoge druge. Na Têlenovelopreprosto niste pripravljeni, a jo morate vseeno videti. Humor, ki preseneti in te ne pusti ravnodušnega.