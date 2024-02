Gregor Trebušak ob 17. obletnici Sveta: Mali ljudje smo postali vsi

"Veselim se naslednjih let, ker vem, da bodo zanimiva," je v pogovoru ob 17. obletnici oddaje Svet na Kanalu A za 24ur.com povedal nasmejan voditelj Gregor Trebušak ter dodal: "Upam pa, da bomo znali odgovoriti na zahteve gledalcev in bomo še naprej oddaja, kjer bodo izvedeli stvari in tudi vedeli, da smo se za oddajo pripravili in stvari naredili kredibilno."

V oddaji je voditelj že slabih 15 let in kot je povedal, z veseljem spremlja svoje mlajše kolege, kako napredujejo v svojih karierah, ter dodal, da ob njih spozna, kako čas neusmiljeno teče, ko se zave, da se marsikateri novinar ne spomni določenih katastrof ali prelomnih dogodkov, ki so se zapisali v zgodovino. O oddaji, ki je orala ledino zgodnejšega termina je Trebušak spregovoril, v čem je Svet drugačen od drugih informativnih oddaj in kaj bi svetoval mlajšemu sebi.

Joj, mislim, da ne bom nič lagal, če rečem, da dan ni bil in ni enak dnevu v studiu. Res je privilegij, da lahko tako aktivno spremljaš dogodke, ki so zaznamovali čas, v katerem živimo. Morda potem skozi leta začneš tudi malo drugače gledati na kakšne stvari. Zdaj bolj v miru sestavljamo oddaje, veliko imamo novih novinarjev, ki se ne spomnijo "katastrof" in prelomnih dogodkov. In tako ugotoviš, da čas teče, svet se spreminja, naša naloga pa je, da vsak dan temu namenimo pravo pozornost in poskušamo kaj še osvetliti in razširiti.

Svet na Kanalu A lahko spremljate med ponedeljkom in petkom ob 18. uri. Ob 22. uri zvečer pa si lahko ogledate oddajo Svet: pregled dneva.

Svet je ena prvih informativnih oddaj, ki si je upala zakorakati v termin, ki sicer ni bil nikoli namenjen takšnim oddajam. Kaj Svet dela drugačne od ostalih informativnih oddaj?

Bili smo res oddaja, ki je orala ledino na marsikaterem področju. Vklopi, bolj ljudske teme, pa veliko veliko terenskega poročanja in javljanja. Je bilo pa veliko evolucije, ki je bila posledica novinarskih odhodov, prihodov in prilagajanja na čas, v katerem smo, in navade gledalk in gledalcev. Zdaj imamo prvi del oddaje dnevno-informativni, potem v drugem pa teme, ki jih v informativnih oddajah ne dobite: Adi Omerović o tem, kako dogodki na drugi strani sveta vplivajo na inflacijo, obresti, cene energentov. Pa o kripto valutah govori vsak ponedeljek, česar drugje ne vidite. Torki s Saro Volčič so rezervirani za kriminalne zgodbe, pogovori z ljudmi, ki so nekaj hudega naredili, pa o tem zdaj govorijo precej odkrito. Ob tem pa nam Sara oriše celotno ozadje življenja za zapahi. Srede z Anamarijo Ficko pa prinašajo poglobljene teme, od poplavljenih vasi v velenjski kotlini do usode Lojolk po aferi Rupnik. In seveda Aleksander Pozvek, ki s svojo satiro in imitacijami skrbi, da vendarle po težkem dnevu gledalcem damo še dozo smeha.

Kako vidiš razvoj oddaje od začetka do danes?

Veliko se je spremenilo. Ves čas se spreminja. Iščemo, kako biti drugačni, aktualni, naslavljati prave teme in jih reševati v korist ljudi. Ja, imamo precej drugačno ekipo, kot smo jo imeli ob začetku. Se mi zdi, da sem še zadnji od tiste čisto prve generacije. A res uživam, sploh ko vidim, da se hitro prilagajamo vsem zahtevam.

Sprva je veljalo, da je Svet namenjen malim ljudem, da se posvečate njihovim zgodbam. To še vedno drži? Kako ti vidiš Svet in kdo je v tvojih očeh ciljno občinstvo?

Seveda. Ti "mali" ljudje pa smo v 17 letih postali kar vsi. Ker imamo vsi precej podobne težave, le tisti, ki z lahkoto dobijo 1,4 milijona evrov kredita ne, no. Zato tudi sodelujemo z Verigo dobrih ljudi in ne mine mesec, ko ne bi pomagali kakšni družini. Ne mine mesec, ko ne bi z društvom Viljem Julijan pomagali pri zbiranju pomoči za kakšnega otroka, ki nima takšne sreče kot ostali in potrebuje pomoč za drage terapije.

Kaj pa ti kot voditelj? Kako si se razvil v vseh teh letih?

To bi pa drugi lažje povedali, če sem se. Predvsem ti da 20 let v novinarstvu več širine, več modrosti in več razumevanja. Da v tvojem studiu ne bodo ljudje priznali: "Da, kriv sem." Zato moraš vprašati tako, da je vsem jasno. No, pa predvsem sem bolj miren, ko gre za dogodke, ki se sproti razvijajo, ker vem, da bo ekipa opravila svoje.

Kaj bi svetoval tistemu Gregorju izpred 15 let, ki je prvič stopil za voditeljsko mizo Sveta na Kanalu A?

Naj bo bolj potrpežljiv, manj zaletav in naj bolj počasi bere (smeh).

Kakšna ekipa sestavlja oddajo Svet?

Dobra. Z nekaj izkušenimi kolegi, pa nekaj povsem mladimi. Ves čas delujemo tako, da je Svet odskočna deska v nadaljevanje novinarskega dela. Kup naših super novinarjev najdete v oddaji 24UR, pa tudi v drugih medijih. Tako da upam, da nam bo to uspelo še naprej početi.

V vaši ekipi je veliko mladih novinarjev. Kako jim svetuješ? Kolikokrat te prosijo za nasvet? Kako ti vidiš nove generacije novinarjev?

Bolj kot sam jim svetujejo kar starejši kolegi. Sam vedno rečem le, naj čim več berejo, spremljajo in naj bodo zvedavi, naj vedno vse preverijo in naj se sprašujejo, kako to in kako ono.