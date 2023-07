Greta Gerwig o scenariju za Barbie: Najbolj nezaslišana, smešna stvar

Greta Gerwig je scenarij za film Barbie, pod katerim se podpisuje tudi kot režiserka, napisala skupaj s svojim zasebnim in poslovnim partnerjem Noahom Baumbachom. Za Hollywood Reporter je dejala, da ne začetku sploh ni vedela, ali bodo film zaradi pandemije lahko posneli. "Napisala sva ga v tako specifičnem času, sredi zaprtja in vsega drugega. Rekla sem si: 'Sploh ne vem, ali bodo spet filmi, a če bodo, napišiva najbolj nezaslišano, anarhično, smešno stvar." Dodala je, da je takoj, ko je bil scenarij končan, vedela, da je to film, ki si ga resnično želi režirati. "Mislila sem si, da bo v redu, če to ne bo mogoče, ampak resnično si želim, da mi dovolijo."