Grossmannov festival ob 20. jubilejni ediciji obljublja pester program

Ljutomer bo med 11. in 15. junijem gostil že 20. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Ta bo kot vsako leto poleg filmskega programa ponudil delavnice, javne pogovore z umetniki, zabavni program s koncerti, povorko zombijev in kulinarični progam. Letos bodo prikazali 31 dolgometražnih in 37 kratkih filmov iz 21 držav.

"Za nagrado hudi maček za najboljši celovečerni film se bo letos potegovalo pet filmov," je na novinarski konferenci razkril Marko Mehtsun. To so francoski film Ugriz (Romain de Saint-Blanquat), ki je na lanskem festival v Sitgesu prejel nagrado Melies d'argent za najboljši evropski fantastični film, turški film Pogreb (Orcun Behram), ki je spoj filma ceste, zombi filma in okultne grozljivke, in italijanski film Vodnjak (Federico Zampaglione), ki je s krvjo prepojeno posvetilo klasičnim italijanskim splatter grozljivkam.

V tekmi za hudega mačka bosta še španski film Ti nisi jaz (Marisa Crespo, Moises Romera), izjemno dodelana srhljivka, ki večkrat postavi vsa pričakovanja na glavo, preden razkrije vse svoje krvave adute, ter francosko-belgijska koprodukcija Jedec duš (Alexandre Bustillo, Julien Maury), ki je napet triler z nadnaravnimi primesmi. Med filmi, ki jih bodo prikazali izven tekmovalnega programa, je Mehtsun med drugim izpostavil zabavno grozljivko Sting, predstavnico t. i. creature feature podžanra, ki jo bodo prikazali pred prihodom v slovenske kinematografe, ter novi film scenarista in režiserja Mladena Djordjevića Delavski razred odhaja v pekel, ki je socialna drama z nadnaravnimi elementi.

Na programu festivala sta tudi dva slovenska žanrska filma. Film Jama, ki ga je režiral Dejan Babosek, so na spletni strani festivala opisali kot pikro črno komedijo, prepleteno z elementi kriminalke, špageti vesterna in slasherja, kjer napetost ne popusti nit za hip. Film Pa tako lep dan je bil, katerega scenarij in režijo podpisuje Perica Rai, pa bo na festivalu doživel svetovno premiero.