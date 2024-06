Grossmannov festival zaključili s podelitvijo nagrad

S podelitvijo nagrad so na glavnem trgu v Ljutomeru sklenili jubilejno 20. izdajo Festivala fantastičnega filma in vina GROSSMANN. Najboljši film po izboru strokovne žirije je Pogreb režiserja Orçuna Behrama , po izboru občinstva pa Jedec duš režijskega dvojca Alexandreja Bustilla in Juliena Mauryja . Nagradili so tudi najboljše vino, ki je postal je traminec 2023 iz kleti Plemenič.

Letošnji Grossmann je ponudil 31 dolgometražnih in 37 kratkih filmov iz 21 držav, od teh se jih je 5 potegovalo za nagrado Hudi maček, 4 za Hrupnega mačka, 14 za Slakovega hudega mačka in 16 za nagrado Méliès d'argent. Žirija, ki se je odločila, kdo si zasluži Hudega mačka, je bila v sestavi: Mladen Djordjević, Andrej Košak in Matjaž Javšnik. O Slakovem hudem mačku in Melies d'Argent so odločali Julian Richards, Loïc Tanson in Dejan Babosek. S Hrupnim mačkom pa so nagrajevali Igor Vidmar, Vinko Barić in Mitja Hlupič.

Ob podelitvi se je zvrstilo tudi nekaj glasbenih skupin, svoje veščine so pokazali Društvo bojevniških veščin Bujinkan Ninpō Dōjō Slovenija, po uspešnem gostovanju po ZDA se je tudi na Grossmannu predstavila skupina Gozd strahov, čez trg in Ljutomer se je že tradicionalno vsula zombi povorka, na Subkulturni tržnici so si obiskovalci lahko kupili nove in rabljene nosilce zvoka in slike, knjige, stripe ter široko paleto unikatnih izdelkov, kulinarična ulica Nočna mora v ulici trte je ponudila kulinarična čudesa prleške regije, večer pa so sklenili s podelitvijo hudih mačkov.

Številni oboževalci grozljivk in razširjenega žanra fantastičnega filma so pokazali talent za maskiranje ter posebne učinke. Mnogi so poiskali tudi strokovno pomoč. "To je užitek. Največji privilegij, ki ga lahko imaš v življenju, je, da delaš nekaj, kar te res veseli. In to ni delo, moram priznati," je povedala mojstrica ličenja in posebnih učinkov Mateja A. Naberšnik.

Pa stroka pri živih mrtvecih opaža kakšne aktualne trende? "Bolj mrtvi so, boljši so. V bistvu mi dajejo drugačno inspiracijo, ko pridejo z določenimi idejami, še vedno pa je tema Joker. Temu se poskušam izogniti in improvizirati," odgovarja Naberšnikova.

Nad vzdušjem na Grossmannu se vsako leto navdušujejo tudi gostujoči filmarji iz tujine. "Ta nagrada je fantastična. Tradicijo festivala so mi predstavili v zadnjih štirih dneh, odkar sem tu. Vzdušje tukaj me je navdušilo. Občutek domačnosti festivala me je prevzel. Lepo je biti del tega dogodka. Že včeraj sem vsem razlagal, da komaj čakam naslednje leto, da se vrnem. Vzdušje tukaj je res kul," pa nam je povedal režiser in dobitnik hudega mačka Orçun Behram.

Žirijo, v kateri je bil letos tudi vsestranski Matjaž Javšnik, je navdušil celovečerec, ki razkriva ustroj turške patriarhalne družbe. "Bi rekel za letošnje leto, da so bili strašno dobri filmi, tako da je bilo težko izbrati. Izbrali smo turški film, ki je imel majhen proračun, a se tega sploh ne vidi in je nek korak naprej v žanru," pa je dejal režiser in član žirije Andrej Košak.

Občinstvo je najbolj prepričal film Jedec duš režijskega francosko belgijskega dvojca Alexandre Bustillo in Julien Maury, kot na domačem terenu pa so se letos na Grossmannu počutili tudi člani ekipe Gozd strahov - starih znancev odra šova Slovenija ima talent, ki so se spomladi prebili vse do Hollywooda in se predstavili tudi ameriškemu občinstvu in zvezdniški žiriji sodnikov z razvpitim Simonom Cowllom na čelu.