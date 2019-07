'Grozljivke dopuščajo več kreative kot komedije'

Oskarjevec Jordan Peele , ki je prejel priznanje za scenarij filma Zbeži!, je svojo kariero začel kot komik. Preboj na filmsko sceno mu je uspel s prijateljem Keeganom-Michaelom Keyjem , s katerim sta ustvarjala serijo skečev Key & Peele od leta 2010 do leta 2015. Njune smešnice so bile zelo popularne in so hitro postale viralne.

40-letni filmski ustvarjalec se je preizkusil tudi v vlogi režiserja, v kateri še danes vztraja. Do sedaj se lahko pohvali z režiranjem dveh filmov, kjer pa se je od komedij preusmeril k ustvarjanju grozljivk. Uspešnica iz leta 2017 Zbeži! in letošnji film Mi sta poskrbela za številne srhljive prizore, ki so jih gledalci različno sprejeli. Ob vprašanju, ali se bo režiser počasi umaknil iz grozljivih prizorov, je odgovoril: "Ne vidim se v nobenem drugem žanru, ker grozljivke omogočajo največ kreative."

Zvesti navijači so navdušeni nad njegovo zvestobo grozljivkam. Spet drugi si želijo več raznolikosti in bi radi videli, da se preizkusi tudi v drugih žanrih. Večina bi najraje videla, da režira znanstveno fantastiko, ker v svoje srhljivke vključuje tudi znanstvenofantastične elemente.

Peele obljublja nove grozljivke, kjer bo postregel s še bolj srhljivi prizori, kar smo pri njem že vajeni. Grozljivke so sicer zahteven žanr, kjer je potrebno veliko domišljije in kreative. Nadobuden režiser stremi k temu, da so vsi njegovi prizori edinstveni, izvirni in neponavljivi.

40-letni ustvarjalec trenutno sodeluje pri različnih projektih, da pa ne bo vse samo grozljivo, si ga lahko ogledamo v komediji Keanu na KINO 6. julija ob 20. uri.