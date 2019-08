Guillermo del Toro: Ne verjemite lažem, ki vam jih govorijo o nas

Mehičan Guillermo Del Toro je svoj govor ob odkritju že 2669. zvezde izkoristil za to, da je imigrante v ZDA pozval, naj se postavijo proti ustrahovanju in razdeljevanju v državi.

Zbranim je v svojem nagovoru povedal: "Ne verjemite lažem, ki vam jih govorijo o nas. Zaupajte vašim zgodbam in da lahko vsi mi prispevamo k spremembam." Dodal je, da mu velikokrat očitajo, da živi v fantazijskem svetu, kar pa ni res, saj se ukvarja z dejstvi o duši in zgodbami.

Del Toro je Mehiko zapustil leta 1998, ko je bil ugrabljen njegov oče in so zanj zahtevali odkupnino v višini milijona dolarjev (približno 893.000 evrov), ki jo je lahko plačal le s pomočjo režiserja Jamesa Camerona.

Povedal je še, da je v 70. letih prejšnjega stoletja na Pločniku slavnih ob zvezdah legend grozljivkBorisa Karloffa, Lona ChaneyjainAlfreda Hitchcocka dobil navdih za ustvarjanje lastnih grozljivih svetov. "Ob njihovih zvezdah sem čutil, da so tu ljudje, ki so tako čudaški, kot sem jaz, kar me je navdalo z upanjem," je rekel."Ta zvezda je namenjena vsem tistim, ki se počutite drugačne, da lahko pridete na ta kraj in za trenutek posedite."

Na slovesnosti sta bila prisotna tudi režiser Vojne zvezdJ. J. Abrams in pevka Lana Del Rey, ki je napisala pesem za del Torov zadnji film Scary Stories to Tell in the Dark. Film, za katerega je del Toro napisal scenarij, bo svojo pot po ameriških kinematografih začel 9. avgusta.