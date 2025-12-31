Naslovnica
Gwyneth Paltrow ni želela posneti intimnih prizorov z Ethanom Hawkom

Los Angeles, 31. 12. 2025 14.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R. M.
Gwyneth Paltrow in Ethan Hawke

Gwyneth Paltrow na začetku svoje kariere ni želela snemati intimnih prizorov. Tako je bilo tudi v filmu Velika pričakovanja, v katerem sta zaigrala z Ethanom Hawkom. "Spomnim se, da sem pogledal Gwyneth, ona pa je režiserju odvrnila: 'Alfonso, tega ne bom nikoli storila'," se je snemanja spomnil njen tedanji soigralec. In razlog? Kot je pojasnila, intimnih prizorov ni želela posneti, saj bi jih lahko videl njen oče.

Pred skoraj tremi desetletji sta Gwyneth Paltrow in Ethan Hawke zaigrala v filmu Velika pričakovanja (Great expectations). Čeprav je režiser Alfonso Cuarón predlagal intimno sceno med glavnima igralcema, pa se Paltrow s tem ni strinjala.

Gwyneth Paltrow in Ethan Hawke
Gwyneth Paltrow in Ethan Hawke
FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta se nedavno znova srečala pred kamerami za revijo Vanity Fair, kjer sta se spominjala njunega sodelovanja iz leta 1998. "Se spomniš, kako ti je Alfonso predlagal ljubezensko sceno?" jo je opomnil Hawke. Paltrow pa je odvrnila: "O moj bog. Pomislila sem: 'To bo videl moj oče'."

Hawke je povzel, kako je Alfonso predstavil intimen prizor. "Kamera se bo spustila po tvojem trebuhu, nato se bo dvignila do tvojih prsi. Ko boš doživela ekstazo, pa se bo približala tvojemu obrazu. In tedaj bo svetloba eksplodirala kot sonce," je dejal. "Spomnim se, da sem pogledal Gwyneth, ona pa je odvrnila: 'Alfonso, tega ne bom nikoli storila'," je še dodal.

Kot je pojasnila zvezdnica, se na začetku svoje kariere ni počutila udobno pri snemanju intimnih prizorov. "Bila sem resnično sramežljiva, ker sta moj oče in dedek gledala te stvari. Resnično me je motilo, danes pa mi je vseeno," je dejala.

Velika pričakovanja je film, ustvarjen po motivih Charlesa Dickensa. Ob izidu je bil deležen mešanih odzivov, zaslužek pa je za dvakrat presegel finančni vložek.

