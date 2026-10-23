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Gwyneth Paltrow prvič z glavno vlogo v televizijski seriji

Los Angeles, 23. 10. 2026 15.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Gwyneth Paltrow

Ameriška igralka Gwyneth Paltrow je sprejela svojo prvo glavno vlogo v televizijski seriji. Z oskarjem nagrajena igralka bo v seriji z naslovom The Apology filmskih ustvarjalcev Joeja Murtagha in Thomasa Vinterberga upodobila Evelyn Amspoker, katere sin je bil pred 18 leti umorjen. Primer je od takrat ostal nerešen in je pretresel vso državo.

"Ko se nenadoma pojavi neznanec in prizna krivdo, se zdi, da je pravica končno dosegljiva," piše v opisu serije, vse dokler Evelyn in njen mož Caleb ne izvesta, da bi morilec lahko dobil le znižano kazen. "Soočena s to neznosno resnico se Evelyn in Caleb odločita, da bosta stvari vzela v svoje roke."

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
FOTO: Profimedia

Televizijska serija produkcijske hiše A24 traja dve sezoni in je delo ustvarjalca, vodje produkcije in scenarista Joeja Murtagha, ki podpisuje tudi televizijsko serijo Ujeta v steni. Kot poroča portal Variety, je režiser Thomas Vinterberg med drugim znan po komediji Nažgani iz leta 2020.

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Filmski opus igralke Gwyneth Paltrow vključuje več vlog, ki so jo izstrelile med zvezde, med drugim v filmih Emma (1996), Helenini ljubezni (1998), Zaljubljeni Shakespeare (1998) in Nadarjeni gospod Ripley (1999), pa tudi vloga v več filmih s priljubljenim Iron Manom iz sveta Marvel in uspešnici Veličastni Marty (2025). Nastopila je tudi v uspešni televizijski seriji Glee. Pojavila se je kot gostujoča igralka v različnih projektih, a nikoli ni imela glavne vloge v televizijski seriji.

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