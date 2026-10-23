Gwyneth Paltrow prvič z glavno vlogo v televizijski seriji

"Ko se nenadoma pojavi neznanec in prizna krivdo, se zdi, da je pravica končno dosegljiva," piše v opisu serije, vse dokler Evelyn in njen mož Caleb ne izvesta, da bi morilec lahko dobil le znižano kazen. "Soočena s to neznosno resnico se Evelyn in Caleb odločita, da bosta stvari vzela v svoje roke."

Gwyneth Paltrow FOTO: Profimedia

Televizijska serija produkcijske hiše A24 traja dve sezoni in je delo ustvarjalca, vodje produkcije in scenarista Joeja Murtagha, ki podpisuje tudi televizijsko serijo Ujeta v steni. Kot poroča portal Variety, je režiser Thomas Vinterberg med drugim znan po komediji Nažgani iz leta 2020.