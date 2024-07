Halle Berry proslavila dvajset let filma Catwoman in odvrgla nedrček

OGLAS

Igralka Halle Berry seveda ni pozabila obeležiti pomembnega mejnika svoje igralske kariere – 20. obletnice uspešnice Catwoman, s katero je zaslovela in si prislužila mesto med ikoničnimi superjunaki. Ob tej priložnosti je objavila niz fotografij na svojem Instagramu, na katerih pozira z dvema črnima mačkama v naročju, ki hkrati strateško služita kot pokrivalo, saj je Berry odvrgla nederček in obdržala le črno spodnje perilo in črno masko, ki si jo je poveznila čez oči - tako kot pred dvajsetimi leti super junakinja Patience Phillips v filmu. "In še vedno ... mjav! Danes mineva dvajset let, odkar sem imela čast stopiti v čevlje te izjemne junakinje," je zapisala 57-letnica.

"Za vedno bo blizu mojega srca in jaz bom za vedno Patience Phillips, torej Catwoman," je nadaljevala igralka. Obenem se je zahvalila tudi enemu izmed svojih oboževalcev, ki naj bi bil zaslužen, da je uspešno posvojila mački, ki ju vidimo na fotografijah. "Ko sva se ti dve črni krasotici pojavili na mojem vrtu in iskali mamo, mi je Jee pomagal skozi proces posvojitve. Za to mu bom večno hvaležna," je zapisala zvezdnica.

Halle Berry kot Catwoman FOTO: Profimedia icon-expand