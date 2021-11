Halle Berry se pod nov film podpisuje tudi kot režiserka

Igralka Halle Berry se odslej lahko podpiše še z nazivom 'režiserka'. Zvezdnica je pred dnevi za revijo People spregovorila o tem, kako se je zgodilo, da je poleg odigrane glavne vloge v filmu Bruised film še režirala. To je prvi tak projekt Berryjeve, ki je dejala, da je tokrat lahko združila svojo strast do dela in tudi do borilnih veščin.

Halle Berry je pri 55 letih uresničila svoje sanje in prvič film tudi režirala. Zvezdnica je sicer do režiserskega prvenca prišla malce po naključju, a zato projektu ni posvečala nič manj veselja in strasti. Film, ki nosi naslov Bruised, govori o ženski, ki je nekdanja borka mešanih borilnih veščin, ki se odloči, da bo znova vstopila v ring. Jackie Justice je prav tako odigrala Halle Berry.

icon-expand Halle Berry FOTO: Profimedia

"Že pred časom mi je nekdo rekel, da mora biti režiserski prvenec posnet in narejen o zgodbi, ki ti je zelo všeč, tematika pa mora dobro poznana. Rada imam borbo. Razumem ta svet in vem, kaj pomeni biti ženska, ki se bori za preživetje. Vem, kako je, ko storiš napake in si želiš nove priložnosti. Vem, kako je upati, da se nekomu odkupiš in prositi za odpuščanje. To so vse stvari, ki jih zelo dobro razumem in to so tudi teme tega filma," je dejala zvezdnica. Z oskarjem nagrajena igralka je v filmu upodobila nekdanjo borko mešanih borilnih veščin Jackie Justice, ki se pripravlja, da znova stopi v ring. Takrat se v njeno življenje vrne sin, ki ga je pred leti zapustila. Halle je pred dnevi odgovarjala na vprašanja, ki jih je zastavljala Ava DuVernay, kjer je razkrila, da je bila odločena, da bo zgodba povedana iz ženske perspektive, zato so iskali režiserko. O tem je govorila z mnogo ženskami, a je čutila, da nobena od njih ni začutila zgodbe, kot jo je ona.

"Niso razumele vseh elementov zgodbe, videle so tisti del, ki je pomenil dramo, distancirale pa so se od borilnih veščin, saj niso ljubiteljice te discipline. Nekatere se niso želele ukvarjati s to temo na način, kot sem se hotela jaz," je voditeljici dejala zvezdnica in priznala, da jo je dejstvo, da ne more najti prave režiserke, zelo mučilo.

Nekega večera pa jo prijateljica vprašala, zakaj se kar sama ne loti režije. "Da bi jaz storila to? Saj še nikoli nisem režirala filma," je Halle opisala svojo reakcijo na prijateljičin predlog. "To je zame prevelika vloga, tega ne zmorem," je še opisala svoj odziv. "Ona pa je rekla, da sem absolutno sposobna. Da imam to zgodbo raje kot kdor koli drug, poznam jo in poznam vse like v njej. Da imam vse v svoji glavi, zdaj moram to spraviti še na površje. Vse, kar moram storiti, je, da verjamem vase," je prijateljičine besede povzela zvezdnica.