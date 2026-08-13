Leta ji ne pridejo do živega: Halle Berry pred jubilejem navdušila s fotografijami

Oskarjevka Halle Berry se je odločila zadnje dni svojih petdesetih preživeti na tropskem oddihu. Z zaročencem Van Huntom se mudita na Fidžiju, nekaj utrinkov pa sta že delila na družbenih omrežjih.
Pozornost je še posebej pritegnila na fotografiji s črno obleko, pod katero je Halle zapisala: "Šestdeseta, prihajam."
Objava je hitro požela navdušene odzive. Čeprav se 59-letna Berryjeva v zadnjih letih na zaslonih ni pojavljala pogosto, so mnogi opazili, da je videti skoraj enako kot v obdobju, ko je bila na vrhuncu svoje filmske kariere.
"S takšnim videzom in telesom – brez zamere, ampak stara si 30 let", "Popravek: prišla so tvoja trideseta", "Če so tako videti šestdeseta, nam prosim daj tisto pijačo iz vodnjaka mladosti, iz katerega piješ! Legendarno in brezčasno," so se vrstili komentarji.
Berryjeva je o staranju in položaju žensk v zrelejših letih v preteklosti že govorila. V intervjuju za The Cut je opozorila, da družba ženske v zrelejših letih pogosto navda z občutkom, da so manj pomembne in manj vidne, a da sama tega nikakor ne bo sprejela.
"Prideš v starost, ko se počutiš marginalizirano in manj dragoceno – tako v službi kot v družbi. A odločena sem, da se ne bom pustila izbrisati. Zato sem na svoji 'menopavzalni misiji' in bom glasnejša kot kdaj koli prej," je dejala zvezdnica. Ob tem je poudarila, da se namerava pogosteje vračati na filmska platna in odpirati pomembne teme, ki neposredno vplivajo na zdravje žensk njenih let.
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