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Leta ji ne pridejo do živega: Halle Berry pred jubilejem navdušila s fotografijami

Fiji, 13. 08. 2026 17.59 pred 8 urami 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
halle berry

Šestdeseta, prihaja Halle Berry, se šalijo spletni uporabniki. Igralka je namreč delila fotografije z oddiha na Fidžiju in razkrila, da jo od praznovanja okroglih 60 let loči zgolj en dan - ki pa se ga veseli. Halle namreč spada v skupino žensk, ki verjamejo, da so z vsakim letom boljše, lepše, močnejše - da so leta zgolj številka.

Oskarjevka Halle Berry se je odločila zadnje dni svojih petdesetih preživeti na tropskem oddihu. Z zaročencem Van Huntom se mudita na Fidžiju, nekaj utrinkov pa sta že delila na družbenih omrežjih.

Pozornost je še posebej pritegnila na fotografiji s črno obleko, pod katero je Halle zapisala: "Šestdeseta, prihajam."

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Objava je hitro požela navdušene odzive. Čeprav se 59-letna Berryjeva v zadnjih letih na zaslonih ni pojavljala pogosto, so mnogi opazili, da je videti skoraj enako kot v obdobju, ko je bila na vrhuncu svoje filmske kariere.

"S takšnim videzom in telesom – brez zamere, ampak stara si 30 let", "Popravek: prišla so tvoja trideseta", "Če so tako videti šestdeseta, nam prosim daj tisto pijačo iz vodnjaka mladosti, iz katerega piješ! Legendarno in brezčasno," so se vrstili komentarji.

Berryjeva je o staranju in položaju žensk v zrelejših letih v preteklosti že govorila. V intervjuju za The Cut je opozorila, da družba ženske v zrelejših letih pogosto navda z občutkom, da so manj pomembne in manj vidne, a da sama tega nikakor ne bo sprejela.

"Prideš v starost, ko se počutiš marginalizirano in manj dragoceno – tako v službi kot v družbi. A odločena sem, da se ne bom pustila izbrisati. Zato sem na svoji 'menopavzalni misiji' in bom glasnejša kot kdaj koli prej," je dejala zvezdnica. Ob tem je poudarila, da se namerava pogosteje vračati na filmska platna in odpirati pomembne teme, ki neposredno vplivajo na zdravje žensk njenih let.

halle berry šestdeset let objava fotografija

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KOMENTARJI2

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asdfghjklč
13. 08. 2026 21.25
Kakor koli ... ne vem več kateri njen film sem gledal nekje 20 let nazaj ... ampak joške je imela takrat hude.
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0 0
Alergičen na levake
13. 08. 2026 19.07
Gotova je ... frizuro mora met čez pol face, pa slikanje samo še pod določenimi koti ... ker so leta zanjo samo številka 😁😂🤣
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+2
6 4
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