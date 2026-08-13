Leta ji ne pridejo do živega: Halle Berry pred jubilejem navdušila s fotografijami

Oskarjevka Halle Berry se je odločila zadnje dni svojih petdesetih preživeti na tropskem oddihu. Z zaročencem Van Huntom se mudita na Fidžiju, nekaj utrinkov pa sta že delila na družbenih omrežjih. Pozornost je še posebej pritegnila na fotografiji s črno obleko, pod katero je Halle zapisala: "Šestdeseta, prihajam."

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Objava je hitro požela navdušene odzive. Čeprav se 59-letna Berryjeva v zadnjih letih na zaslonih ni pojavljala pogosto, so mnogi opazili, da je videti skoraj enako kot v obdobju, ko je bila na vrhuncu svoje filmske kariere. "S takšnim videzom in telesom – brez zamere, ampak stara si 30 let", "Popravek: prišla so tvoja trideseta", "Če so tako videti šestdeseta, nam prosim daj tisto pijačo iz vodnjaka mladosti, iz katerega piješ! Legendarno in brezčasno," so se vrstili komentarji.

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Halle Berry X

Halle Berry Halle Berry

Halle Berry AP

Halle Berry Profimedia







