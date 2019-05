Hans Sigl ni ljubil samo ene

Šarmantni igralec Hans Sigl je nedvomno najbolj priljubljen televizijski zdravnik. Vloga Martina Gruberja v seriji Gorski zdravnik mu je prinesla medijsko prepoznavnost in na tisoče novih oboževalcev.

Tako kot ima Martin v seriji vzpone in padce na ljubezenskem področju, tudi Hansu ni šlo vedno gladko. Najprej mu je v oči padla igralka Katja Keller, ki jo je spoznal na snemanju nadaljevanke Marienhof. Družila ju je ljubezen do igralskega poklica. Prepričan, da je ona tista prava, sta se podala v razmerje in sad njune ljubezni je bil sin Nepomuk Jim, ki se je rodil leta 2002. A ljubezen je z leti usahnila. Hansovo pot je nato prestregla pevka in fotografinja Susanne Kemmler ... Simpatična svetlolaska je nemudoma osvojila njegovo srce, saj je pri njima bila to ljubezen na prvi pogled.