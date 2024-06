Hans Sigl: Zelo rad se ozrem nazaj na svoj kratek, a intenziven obisk Slovenije

V 17. sezoni ima Martin novo potencialno ljubezen Karin Bachmeier. Ali obstaja možnost, da postaneta par?

Da, to je veliko vprašanje. Prepričati se boste morali sami ... Toliko se lahko razkrije: v 18. sezoni, ki jo trenutno snemamo, je tudi Hilde Dalik, ki igra vlogo Karin Bachmeier.

Martina poznamo že več kot 10 let, vi pa ga igrate od leta 2008. Kako bi ga opisali kot osebo? Kako ga vidite?

Ja, z Martinom Gruberjem skupaj preživljava že 18. leto. Vem, kaj ga motivira, in rad ga imam kot dobrega prijatelja. Je zanesljiv, predan, empatičen, pošten in neposreden. To mi je zelo všeč.

Kako se spominjate svojega obiska v Sloveniji? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu?

Oh, zelo rad se ozrem nazaj na svoj kratek, a intenziven obisk Slovenije. Bilo je super, kar je POP TV naredil za oboževalce, in bil sem res navdušen. Na žalost nisem imel veliko časa, zato si nisem mogel bolje ogledati vaše države, toda kar sem videl, je bilo čudovito, in vsi ljudje so bili neverjetno prijazni in odprti. Še vedno imam načrte, da kmalu spet odpotujem v Slovenijo. Na žalost ne vem, kdaj bo to.