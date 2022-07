Harrison Ford: od mizarja do Hana Sola

Igralec, ki je pred kratkim dopolnil 80 let, je v svoji karieri ustvaril kar nekaj ikoničnih junakov, ki jih poznajo vse generacije filmskih navdušencev. Harrison Ford je svojo kariero začel že leta 1973, a je še zdaleč ni konec, saj junija 2023 pričakujemo novo avanturo Indiane Jonesa.

icon-expand Harrison Ford: Ameriški grafiti FOTO: Youtube

Pozornosti režiserja Georgea Lucasa si igralec ni pridobil s svojimi igralskimi veščinami. Med snemanjem svojega prvega filma Ameriški grafiti je sprva delal kot mizar, dokler ga ni direktor kastinga opazil in ga postavil v vlogo Boba Falfa. Čeprav se je v vlogi izkazal kot samozavesten in nadut, Lucas sprva ni pomislil nanj, ko je iskal igralca za vlogo Hana Solota. Ni želel, da bi v filmu Vojne zvezd nastopil kdorkoli, ki je nastopal v Ameriškem grafitiju.

icon-expand Harrison Ford FOTO: YouTube

Vrnil se je k mizarstvu, dokler ni od Georgea Lucasa prejel povabilo na testno branje za vlogo vesoljskega tihotapca. Bral sem skupaj s kakšnimi 100 drugimi igralci." je povedal Ford. Mislim, da so se na koncu odločali med šestimi potencialnimi Soloti - jaz sem bil eden od njih. Nisem vedel, kam bi me to lahko pripeljalo. Vprašali so me, ali si to želim in odgovoril sem ja, zakaj pa ne?'" Leta 2019 je njegov soigralec Mark Hamill poiskal stare posnetke prvih testnih snemanj, tudi dneva, ko sta se s Fordom spoznala. Nihče ni imel scenarija, samo 1 sceno." je povedal Hamill. Vprašal sem Lucasa o čem bo film in rekel je le: Samo naredimo ga, o tem bomo govorili kasneje.' Nikoli nismo govorili o tem - samo naredili smo ga."

icon-expand Indiana Jones

Vojne zvezd so Fordu spremenile življenje: Dobil sem kariero, v kateri sem lahko delal in si zaslužil kruh." A priznal je, da se je šele v vlogi profesorja arheologije in pustolovca resnično našel in postal Harrison Ford, kakršnega poznamo danes. Indiana Jones, ki ga je režiral Stephen Spielberg, produciral pa George Lucas, je bil še en ambiciozen film, ustvarjen brez konkretnih izkušenj in veščin ekipe, a se je kljub temu spremenil v filmsko čarovnijo. Bil je površen, to je Spielbergov način. Bili smo mladi in srečni - stvari so se pač zgodile." je povedal Ford. Tudi tokrat Lucas ni razmišljal o Fordu kot glavnemu igralcu, a jim je pri izbiranju primernega igralca zmanjkalo časa in Spielberg je predlagal Harrisona, ki se je strinjal, da bo ustvaril tri filme.

icon-expand Blade runner

Za razliko od Lucasa, je režiser Ridley Scott med iskanjem zvezde za svoj distopijski znanstveno-fantastični triler takoj pomislil na Forda, ki je v filmu Iztrebljevalec igral upokojenega Ricka Deckarda, ki po Los Angelesu leta 2019 lovi prepovedane replikante" - genetsko modificirane človeške klone, praktično nerazločljive od navadnih ljudi. Zanimalo me je, ker do takrat še nisem slišal za nič podobnega. Lik, zgodba in Scottov način pripovedovanja so ustvarili zelo vabljivo ponudbo." je povedal Ford. Temna zgodba, postavljena v ne-tako oddaljeno prihodnost, sicer ni požela finančnega uspeha, a je bila nominirana za dva oskarja in postala kultna klasika.