Zvezdnik serije Adolescenca najmlajši nominiranec za emmyja v svoji kategoriji

Razglašeni so nominiranci za letošnjo 77. podelitev televizijskih nagrad emmy. S 27 nominacijami vodi serija Severance, s tremi manj pa ji takoj za petami sledi serija The Penguin. Gledalce razglasitve je pozitivno presenetila tudi nominacija 15-letnega zvezdnika serije Adolescenca, ki ima možnost podreti zgodovinski rekord prestižnih nagrad.

Igralka Brenda Song in Harvey Guillón sta razglasila nominirance za letošnjo 77. podelitev televizijskih nagrad emmy. Kar 27 nominacij je prejela serija Severance, s 24 nominacijami ji sledi serija The Penguin, z eno manj pa se ponaša priljubljena serija Beli lotus.

Podelitev nagrad bo potekala 14. septembra v Los Angelesu. FOTO: AP icon-expand

Občinstvo pa še naprej navdušuje Adolescenca. 15-letni zvezdnik serije Owen Cooper je za vlogo najstniškega morilca Jamieja Millerja prejel nominacijo za najboljšega stranskega igralca v kratki seriji in s tem postal najmlajši nominiranec v zgodovini te kategorije. Če bo zmagal, bo postal najmlajši moški dobitnik emmyja katere koli kategorije doslej.

Owen Cooper FOTO: Profimedia icon-expand

Med nominiranci je tudi 83-letni Harrison Ford, ki je kljub uspešni karieri prvič nominiran za omenjeno prestižno nagrado. Nominacijo za najboljšega stranskega igralca v humoristični seriji si je prislužil s serijo Shrinking, v kateri blesti skupaj z igralcem Jasonom Segelom.

Harrison Ford FOTO: Profimedia icon-expand

Serija je prejela skupno štiri nominacije, vključno z nominacijo za najboljšega glavnega igralca v humoristični seriji (Jason Segel), nominacijo za najboljšo stransko igralko v humoristični seriji (Jessica Williams) in nominacijo za najboljšo humoristično serijo. SEZNAM NOMINIRANCEV:

Najboljša dramska serija

Andor The Diplomat The Last of Us Paradise The Pitt Severance Slow Horses Beli lotus

Najboljša humoristična serija

Abbott Elementary The Bear Hacks Nobody Wants This Samo umori v stavbi Shrinking The Studio What We Do in the Shadows

Najboljša kratka serija

Adolescenca Black Mirror Dying for Sex Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story The Penguin

Glavni igralec v dramski seriji

Sterling K. Brown – Paradise Gary Oldman – Slow Horses Pedro Pascal – The Last of Us Adam Scott – Severance Noah Wyle – The Pitt

Glavni igralec v humoristični seriji

Adam Brody – Nobody Wants This Seth Rogen – The Studio Jason Segel – Shrinking Martin Short – Samo umori v stavbi Jeremy Allen White – The Bear Glavni igralec v kratki seriji Colin Farrell – The Penguin Stephen Graham – Adolescenca Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent Bryan Tyree Henry – Dope Thief Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Glavna igralka v dramski seriji

Kathy Bates – Matlock Sharon Horgan – Bad Sisters Britt Lower – Severance Bella Ramsey – The Last of Us Keri Russell – The Diplomat

Glavna igralka v humoristični seriji

Uzo Aduba – The Residence Kristen Bell – Nobody Wants This Quinta Brunson – Abbott Elementary Ayo Edebiri – The Bear Jean Smart – Hacks

Glavna igralka v kratki seriji

Cate Blanchett – Disclaimer Meghann Fahy – Sirens Rashida Jones – Black Mirror Cristin Milioti – The Penguin Michelle Williams – Dying for Sex

Stranski igralec v dramski seriji

Zach Cherry - Severance Walton Goggins - Beli lotus Jason Isaacs - Beli lotus James Marsden - Paradise Sam Rockwell - Beli lotus Tramell Tillman - Severance John Turturro - Severance

Stranska igralka v dramski seriji

Patricia Arquette - Severance Carrie Coon - Beli lotus Katherine LaNasa - The Pitt Julianne Nicholson - Paradise Parker Posey - Beli lotus Natasha Rothwell - Beli lotus Aimee Lou Wood - Beli lotus

Stranski igralec v humoristični seriji

Ike Barinholtz - The Studio Colman Domingo - The Four Seasons Harrison Ford - Shrinking Jeff Hiller - Somebody Somewhere Ebon Moss-Bachrach - The Bear Michael Urie - Shrinking Bowen Yang - Saturday Night Live

Stranska igralka v humoristični seriji

Liza Colón-Zayas - The Bear Hannah Einbinder - Hacks Kathryn Hahn - The Studio Janelle James - Abbott Elementary Catherine O'Hara - The Studio Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary Jessica Williams - Shrinking

Stranski igralec v kratki seriji

Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story Bill Camp - Presumed Innocent Owen Cooper - Adolescenca Rob Delaney - Dying For Sex Peter Sarsgaard - Presumed Innocent Ashley Walters - Adolescenca Stranska igralka v kratki seriji Erin Doherty - Adolescenca Ruth Negga - Presumed Innocent Deirdre O'Connell - The Penguin Chloë Sevigny - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story Jenny Slate - Dying For Sex Christine Tremarco - Adolescenca

Najboljša resničnostna oddaja

Neverjetna dirka RuPaul's Drag Race Survivor Top Chef The Traitors

Najboljša pogovorna oddaja

The Daily Show Jimmy Kimmel Live! The Late Show with Stephen Colbert

