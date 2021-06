Harrison Ford se je poškodoval na snemanju novega filma o Indiani Jonesu

Harrison Ford se trenutno nahaja na angleškem podeželju, kjer snema peti del franšize Indiana Jones . 78-letnik je popolnoma zaseden zaradi napornega urnika in treningov, ki mu zapolnjujejo čas, ki ga ne preživi pred kamerami. Sedaj pa bo primoran nekoliko predahniti. V počitek ga je prisilila poškodba, do katere je prišlo med vajo za enega od prizorov, med katerim se pretepa. Zvezdnik si je poškodoval ramo, kako zahtevna je poškodba, pa zaenkrat še ni znano.

Snemanje filma se zaradi nepredvidenega dogodka ne bo prekinilo, ustvarjalci bodo igralcu zgolj prilagodili urnik in počakali, da popolnoma okreva. "Med pripravami in vajo za prizor pretepa je Harrison Ford utrpel poškodbo ramena," so sporočili iz produkcijske hiše, ki stoji za projektom, in dodali, da se bo snemanje nadaljevalo takoj, ko bo ocenjena resnost poškodbe, urnik pa se bo v prihodnjih tednih spreminjal po potrebi. Predvidena premiera filma je napovedana za 29. julij 2022.