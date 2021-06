Harrison Ford se na vlogo v novem Indiani Jonesu pripravlja z napornimi treningi

Hollywoodski zvezdnik si je zastavil naravnost brutalen režim prehranjevanja in treningov, ki mu bodo pomagali zdržati dolge snemalne ure in se spopadati s filmskim urnikom med nastajanjem težko pričakovanega celovečerca. Legendarni igralec naj bi dnevno prekolesaril kar 64 kilometrov, pogosto pa se loti tudi hitrejše hoje.

Filma 'Indiana Jones in zadnji križarski pohod' ter 'Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje' bosta na ogled tudi na programu KINO, in sicer v soboto (19. 6.) oziroma nedeljo (20. 6.) ob 20. uri.

Njegov načrt treningov mu narekuje samo šest ur spanca dnevno, energijo pa ohranja s prehranskimi nadomestki, poročajo otoški mediji. Ford trenutno snema v gradu Bamburgh in njegovi okolici, 80 kilometrov severno od kraja Newcastle. Ob koncu snemanja, ki poteka ponoči in se zaključuje v zgodnjih jutranjih urah, pa ga vsak dan pričakajo v petzvezdičnem hotelu Malmaison, v katerem prebivata tudi njegova soigralca v filmu, Phoebe Waller-Bridge in Mads Mikkelsen.

Ob 11. uri dopoldan se Ford po izredno kratki noči napoti na kolo, očividci pa so navdušeni nad njegovo trdno voljo: ''To je neverjetno. Med snemanjem se drži zelo stroge rutine. Vsak dan bi si lahko naravnal uro glede na stvari, ki jih počne Harrison, tako strikten in točen je pri nalogah, ki jih opravlja.'' Predanost in strog urnik sta del njegovega vsakdana, ki mu narekuje potenje med kolesarskim treningom na kolesu znamke Colnago, med vrtenjem pedalov pa ga pogosto opazijo oboževalci in drugi mimoidoči.