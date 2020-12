Harrison Ford se štiri desetletja po prvem filmu vrača kot Indiana Jones

Hollywoodski igralec bo znova poprijel za bič in si nadel klobuk v že petem nadaljevanju o legendarnem pustolovcu. To se bo zgodilo kar 41 let po tem, ko so gledalci uživali v prvem delu franšize Indiana Jones, novico pa je filmski studio zdaj tudi uradno potrdil.

Harrison Ford se bo znova prelevil v priljubljenega Indiano Jonesa v petem delu, ki se bo zgodil več kot štiri desetletja po tem, ko je prvič zaigral v filmuLov za izgubljenim zakladom. Ta pa je v režiji Stevena Spielbergagledalce zabaval leta 1981. Novico so potrdili tudi filmski studii, ki so naznanili mesec izida filma. Julija 2022 bo peti del zgodbe o Jonesu zaključen, producentska ekipa Lucasfilma pa je sporočila,''da so izjemno zadovoljni, da bo prav izvirni Indy, Harrison Ford, nadaljeval popotovanje ikoničnega lika.''Film je trenutno v fazi pred-produkcije. icon-expand Harrison Ford in njegov filmski oče, pokojni Sean Connery. FOTO: Profimedia O nastanku novega filma o priljubljenem pustolovcu se je govorilo že nekaj časa, februarja je Ford voditeljiciEllen DeGeneres povedal, da se bo to letos zgodilo snemanje filma, ki se ga izjemno veseli: ''Zelo sem navdušen. Sodelovanje pri teh filmih je vedno zabavno.''Zadnji film franšize je na velika platna prišel leta 2018. Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje je gledalce navduševal skoraj dvajset let po tretjem filmu, ki je izšel leta 1989. icon-expand 78-letni igralec ob vrnitvi v vlogo Indiane Jonesa čuti veliko odgovornost. FOTO: Profimedia Oboževalci Indiane Jonesa se prihoda novega filma zelo veselijo, v nedavnem intervjuju pa je Ford celo povedal, da ob vrnitvi k ikoničnim vlogam čuti veliko odgovornost.''Čutim se zavezanega k temu, da sta naš vložen trud in zagon na enako visoki ravni kot takrat, ko smo filme snemali prvič,''je dodal. icon-expand