Harrison Ford se vrača v vlogi Indiane Jonesa

Legendarni Indiana Jones se vrača še petič in s tem tudi zadnjič. Tudi tokrat ga bo upodobil Harrison Ford , snemanje novega filma te legendarne franšize naj bi se začelo zelo kmalu v Angliji, pravijo viri.

Snemanje zadnjega dela o arheologu in raziskovalcu Indiani Jonesu naj bi se začelo zelo kmalu v Pinewood studiih v Veliki Britaniji, pravijo viri. Ekipa naj bi se že kmalu iz studia premaknila tudi na lokacije po Angliji. Glavno vlogo bo še zadnjič odigral Harrison Ford, ob njegovem boku pa bo nastopila Phoebe Waller-Bridge.

Kot je znano, naj bi se glavnima igralcema pridružil še Mads Mikkelson. Premiera filma je zaenkrat predvidena za 29. julij prihodnje leto, režijo pa bo prevzel James Mangold, ki je ob tej novici dejal: "Veselim se nove pustolovščine in sodelovanja s sanjsko ekipo vseh časov."

"Steven, Harrison, Kathy, Frank in John so zame umetniški junaki. Ko temu dodaš še Phoebe, čudovito igralko, briljanten kreativni glas in njeno kemijo, ki jo bo zagotovo prinesla na snemanje, se počutim tako srečnega, kot bi bil sam Indiana Jones," je še dodal Mangold.