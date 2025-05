Harry Potter bo dobil televizijsko serijo, znana so imena mladih igralcev

Po knjižnih uspešnicah o mladem čarovniku Harryju Potterju, ki jih je napisala JK Rowling, bodo posneli televizijsko serijo. Ustvarjalci so sporočili, da so že izbrali trojico, ki bo nastopila v glavnih vlogah, na avdicijo, ki so jo imeli lansko leto, pa se je prijavilo več kot 30 000 otrok.

Mladi igralci Dominic McLaughlin, Arabella Stanton in Alastair Stout bodo zaigrali v novi televizijski seriji o čarovniku Harryju Potterju, upodobili pa bodo glavne junake Harryja Potterja, Hermione Granger in Rona Weasleyja. Ustvarjalka Francesca Gardiner in izvršni producent Mark Mylod, ki bo odgovoren tudi za režijo, sta v izjavi za javnost dejala, da je talent izbranih treh igralcev čudovito videti in se že veselita, da jih bodo skupaj na zaslonih videli tudi gledalci.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton in Alastair Stout FOTO: Profimedia icon-expand

Ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledorja bo upodobil John Lithgow, ključna profesorja Minervo McHudurro in Robausa Rawsa pa bosta zaigrala Janet McTeer in Paapa Essiedu. Potrjeni igralci so še Nick Frost v vlogi Hagrida Ruralusa, Luke Thallon bo nastopil kot Profesor Smottan, Paul Whitehouse pa bo zaigral Argusa Filcha.

Trije mladi igralci bodo nasledili Daniela Radcliffa, Emmo Watson in Ruperta Grinta, ki so like iz knjižnih uspešnic prenesli na filmska platna. Škot McLaughlin je ob boku Nicka Frosta in Golde Rosheuvel zaigral v prihajajoči komediji Grow, nastopil pa bo tudi v pustolovski seriji Gifted. Stanton je v vlogi Matilde zaigrala v istoimenskem muzikalu.