Harry Styles in Chris Pine kmalu skupaj v novem trilerju

Ustvarjalci filmaDon't worry darling so potrdili, da se bo igralski zasedbi pridružil tudi priljubljeni pevec. Harry Styles bo z zvezdniki Florence Pugh, Chrisom Pinom in Dakoto Johnson zaigral v celovečercu, ki ga kot režiserka podpisuje Olivia Wilde, igralka, ki je kar pet let navduševala v televizijski seriji Zdravnikova vest.