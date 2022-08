Harry Styles s svojim naglasom zbegal oboževalce

Po objavi posnetka se je na spletu vsul plaz komentarjev oboževalcev, ki se ne morejo zediniti v dejstvu, od kod naj bi prihajal lik, ki ga Harry upodablja v filmu. Nekateri so trdili, da slabo posnema ameriški naglas, drugi pa so vztrajali, da naj bi bil njegov lik britanski. 28-letni igralec skupaj s Florence Pugh igra v psihološkem trilerju, ki ga je režirala njegova punca Olivia Wilde in se dogaja v Kaliforniji v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Harry in Florence v filmu igrata mlad zakonski par po imenu Jack in Alice.

V posnetku je videti Harryja in Florence, ki igrata mlad zakonski par po imenu Jack in Alice , kako se prepirata zaradi Jackove službe. Florence, ki je tudi Angležinja, ima v filmu opazen ameriški naglas, medtem ko so gledalci mislili, da Harry poskuša preizkusiti nekaj različnih zvokov.

Med komentarji so se pojavili zapisi, kot so:"Ameriški naglas, kje?", medtem ko je drugi vprašal: "Ali je v tem filmu mišljen kot Anglež?". Mnogi so trdili, da so v kratkem vpogledu v njegov nastop slišali namige o obeh, pri čemer je bilo rečeno, da je zvenel kot ameriški igralec, ki poskuša posnemati Britanca.

Film so začeli snemati že konec leta 2020 v Los Angelesu, a je bila produkcija zaradi okužbe s koronavirusom na snemanju ustavljena za dva tedna. Zaključili so jo februarja 2021. Film Ne skrbi, draga je sicer sprožil ponudbeno vojno med 18 studii, ki so si vsi želeli pridobiti projekt, na dražbi pa je zmagal New Line Cinema.