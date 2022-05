Hayden Panettiere po osmih letih pred filmske kamere

Hayden Panettiere se po daljšem premoru vrača pred filmske kamere. Dogovor o vnovičnem sodelovanju pri projektu, katerega del je v preteklosti že bila, je dokončen. Igralka bo enajst leto po tem, ko se je pojavila v 4. delu filma Krik , znova del igralske ekipe hororja z naslovom Krik 6 , za katerim stojita podjetji Spyglass Media in Paramount Pictures. Družbo pred kamerami ji bodo delali tudi Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding in Jenna Ortega.

Peta izvedba Krika je v kinematografe prišla 14. januarja letos in filmskim ustvarjalcem s tem pokazala, da sta interes občinstva in želja po novih delih franšize še vedno prisotna. V filmsko blagajno je s predvajanji po svetu prinesel kar 134 milijonov evrov.

Producenti so se tako kmalu odločili za snemanje novega dela, v tem tednu so naznanili, da se vračajo tudi Barrera, Brownnova, Gooding in Ortega. Z delom pred kameri pričnejo že to poletje. Druščini se bo tako pridružila tudi Hayden, ki je v Kriku 4 zaigrala v vlogi Kirby Reed. Kakšna bo usoda njenega lika, je trenutno še neznanka.